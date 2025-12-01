김숙·임형준, '심정지 직전' 김수용 살렸다… 20분 CPR로 '골든타…

김숙·임형준, '심정지 직전' 김수용 살렸다… 20분 CPR로 '골든타임 사수'

기사입력 2025-12-01 14:04


[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 김수용이 촬영 중 갑작스러운 의식 소실로 쓰러진 가운데, 배우 임형준과 코미디언 김숙이 맨손으로 그의 생명을 지킨 사실이 뒤늦게 알려졌다.

1일 스타뉴스 보도에 따르면, 지난달 13일 경기 가평 한 촬영장에서 김수용이 갑자기 쓰러지며 주변을 아수라장으로 만들었다.

당시 현장에 있던 임형준과 김숙의 매니저는 즉시 심폐소생술(CPR)을 실시했고, 김숙 또한 119 신고와 기도 확보 등 초기 대응을 도우며 골든타임을 지켜낸 결정적 역할을 했다.

특히 임형준은 과거 변이형 협심증으로 응급 상황을 직접 겪은 경험을 바탕으로 누구보다 빠르게 움직였다고 전해진다. 현장 스태프 역시 즉각적으로 구급 상황에 동참하며 위기 속에서 놀라운 팀워크를 보였다.

현장에서 이어진 CPR은 무려 20분 이상 지속됐다. 소방대원이 도착하기 전까지 지속된 이 처치는 김수용의 생명을 지키는 데 절대적인 역할을 했다.


결국 김수용은 병원으로 이송되던 구급차 안에서 의식을 되찾는 기적 같은 순간을 맞았고, 의료진의 신속한 진료 끝에 상태를 회복했다.

이후 김수용은 지난달 18일 급성 심근경색 진단을 받고 혈관 확장 시술을 받았으며, 20일 퇴원해 안정 중이다.

그는 "지금은 컨디션이 많이 좋아졌다"며 "20분 정도 CPR을 해서 갈비뼈에 금이 갔지만, 이 정도면 정말 다행"이라고 동료들에 깊은 감사를 전했다.


김수용은 "순간을 떠올리면 아직도 아찔하지만, 정말 많은 분들이 도와주셨다. 생명을 건져준 분들이기에 평생 잊지 못할 것"이라고 말하며 고마움을 감추지 못했다.

갑작스러운 응급 상황 속에서도 차분한 대처로 골든타임을 지켜낸 임형준, 김숙, 그리고 현장 스태프들의 활약은 팬들에게 큰 울림을 전하고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.