"이마이는 너무 비싸!" SF 日에이스 영입 포기 정황 나왔다, 그렇다면 '중저가' KBO 역수출품 1호를?

기사입력 2025-12-01 10:06


"이마이는 너무 비싸!" SF 日에이스 영입 포기 정황 나왔다, 그렇다면…
샌프란시스코 자이언츠가 일본인 투수 이마이 다쓰야 영입 경쟁에 니서지 않을 것으로 보인다. 사진=세이부 라이온즈 구단 X 계정

[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠가 예상과 달리 톱클래스 FA 선발투수로 꼽히는 일본인 투수 영입전에 뛰어들지 않을 것이라는 전망이 나왔다.

ESPN 버스터 올니 기자는 1일(한국시각) '자이언츠는 끊임없이 일본 출신 FA 투수 이마 다쓰야와 관련해 거론돼 왔지만, 그들은 주로 그리 비싸지 않은 투수 시장을 알아보고 있다'며 '다시 말해 자이언츠는 이마이와 같은 아주 비싼 투수들 영입을 추진하지는 않는다는 걸 암시한다'고 전했다.

현지 매체들 보도를 종합하면 샌프란시스코 수뇌부인 그렉 존슨 회장과 버스터 포지 사장, 그리고 잭 미나시안 단장이 FA 투수를 초장기 계약으로 데려오는 안에 대해 모두 부정적인 의견을 갖고 있다.


"이마이는 너무 비싸!" SF 日에이스 영입 포기 정황 나왔다, 그렇다면…
세이부 라이온즈 이마이 다쓰야. 스포츠조선 DB
샌프란시스코는 올해 페이롤이 2억1812만달러로 30개 팀 중 13위로 중간 수준이다. 그러나 최근 3년 연속 페이롤이 2억달러 이상을 유지하면서 재정 부담이 커진 상황이다. 내년 이후 거액의 장기계약으로 묶여 있는 선수는 맷 채프먼(2025~2030년, 6년 1억5100만달러), 윌리 아다메스(2025~2031년, 7년 1억8200만달러), 라파엘 데버스(2024~2033년, 10년 3억13509만달러), 이정후(2024~2029년, 6년 1억1300만달러), 로간 웹(2024~2028년, 5년 9000만달러) 등 5명이다.

여기에 1억달러를 훌쩍 넘길 것으로 보이는 이마이의 몸값에 부담을 느끼고 있다는 것이 올니 기자의 전언이다. 현지 유력 매체들이 본 이마이의 예상 계약 규모는 MLBTR이 6년 1억5000만달러, 디 애슬레틱 7년 1억5400만달러, ESPN 6년 1억3500만달러다.

그러나 현지 매체들은 샌프란시스코를 이마이에 제법 잘 어울리는 구단으로 보고 있다. 태평양 연안이라 일본서 오가기 수월하고, 이마이가 입단 조건 중 하나로 내세운 '일본인 선수'가 없다는 점, 그리고 이마이가 타도의 대상으로 선언한 LA 다저스의 라이벌 구단이라는 점 등이 배경으로 꼽혔다.

이마이는 최근 TV아사히 '보도 스테이션'과의 인터뷰에서 "물론 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 사사키 로키와 함께 뛰면 즐거울 것이지만, 다저스와 같은 팀을 제압하고 월드시리즈 우승을 한다면 그게 내 인생에서 가장 가치있는 일이 될 것이다. 오히려 다저스를 무너뜨리고 싶다"고 밝힌 바 있다.


"이마이는 너무 비싸!" SF 日에이스 영입 포기 정황 나왔다, 그렇다면…
이마이 다쓰야. 스포츠조선 DB
샌프란시스코는 이런 구도에 가장 잘 부합하는 구단임을 부인할 수 없기 때문에 이마이 영입에 적극적으로 나설 것이라는 전망이 나오는 것이다. 그러나 실제 구단 수뇌부는 높은 몸값이 부담스럽다는 반응이다. 이마이보다 높거나 비슷한 FA 선발투수인 프람버 발데스, 레인저 수아레즈도 샌프란시스코의 레이더에서 벗어날 수 있다.


이 때문에 중저가 FA 선발인 메릴 켈리와 잭 갤런에 관심을 갖고 있다는 보도도 나오는 실정이다.

MLBTR은 '자이언츠는 이미 확실한 에이스급 투수 로간 웹과 로비 레이를 보유하고 있어 대부분의 팀들보다 로테이션이 괜찮다. 여기에 올해 성장한 랜든 루프도 주축 선발로 의지할 수 있다'면서도 '그러나 이들을 제외하면 검증된 선발투수는 없는 상황이다. 버스터 포지 사장이 이번 오프시즌 우선과제로 로테이션 강화를 꼽은 이유'라고 전했다.

결국 샌프란시스코는 검증된 에이스인 프람버 발데스, 레인저 수아레즈, 마이클 킹과 협상을 벌일 수도 있을 것으로 예상된다. 이들이 아니라면 2,3등급 선발투수와의 2~3년 계약을 더 선호할 수도 있다. 올해 저스틴 벌랜드를 1년 1500만달러에 데려와 요긴하게 활용한 것도 이런 케이스다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, '25kg 감량' 풍자에 청혼 "은퇴하고 쉬고 싶다고…대출 갚으라더라"

2.

심진화, 윤정수♥원진서 결혼식 무대 난입…서효림 깜짝 "♥김원효 표정 봤어"

3.

'연매출 30억' 양준혁, ♥19세 연하 아내 홀대..돈 얘기에 "네가 벌어서 써" ('사당귀')

4.

'10kg 증량·코 보형물 제거' 서인영, 다이어트 후 확 달라진 얼굴 "야채만 먹어"

5.

'170cm·50kg' 김나영, '홀쭉' 기준 통과 실패..의외의 결과

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

2.

2루타 2개에 예고 홈런까지. '조선의 4번타자'가 또한번 일본 맹폭. "이종범 선배에게 홈런 친다고 말했는데…"

3.

삼성은 '진짜' 왜 최형우를 영입할까? KIA의 오판과 등돌린 팬심[SC심층분석]

4.

[오피셜] 손흥민 역대급 미친 희소식...SON 영입 효과 대폭발, 북중미 챔피언스컵 행운의 진출 성공 '한국인 첫 우승 도전'

5.

"40년간 사랑해주셔서 감사합니다"…대전 하늘 수놓은 한화의 품격, 역대급 팬심 제대로 보답했다

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

2.

2루타 2개에 예고 홈런까지. '조선의 4번타자'가 또한번 일본 맹폭. "이종범 선배에게 홈런 친다고 말했는데…"

3.

삼성은 '진짜' 왜 최형우를 영입할까? KIA의 오판과 등돌린 팬심[SC심층분석]

4.

[오피셜] 손흥민 역대급 미친 희소식...SON 영입 효과 대폭발, 북중미 챔피언스컵 행운의 진출 성공 '한국인 첫 우승 도전'

5.

"40년간 사랑해주셔서 감사합니다"…대전 하늘 수놓은 한화의 품격, 역대급 팬심 제대로 보답했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.