'연매출 30억' 양준혁, ♥19세 연하 아내 홀대..돈 얘기에 "네가 …

[스포츠조선 조윤선 기자] '방어의 신'으로 제 2의 인생을 살고 있는 양준혁이 '뉴 보스'로 출연해 대방어를 향한 유별난 사랑으로 큰 재미를 선사했다.
양준혁은 대방어 사업을 시작한 계기에 대해서도 털어놨다. 그는 "줄돔, 광어, 우럭, 전복 등의 사업을 다양하게 해봤다. 선수시절 벌었던 돈을 다 투자했는데 폭염 등 여러 이유로 망하기 직전이었다. 그런데 방어를 만난 이후부터 어려움을 극복하게 됐다"라며 방어에 대한 특별한 애정을 드러냈다.
양준혁은 식사 자리에서 대방어 사업에 대한 애정은 물론 남다른 '플렉스'로 모두를 놀라게 했다. 그는 "내가 키우는 방어에는 절대 돈을 아끼지 않는다"면서 하루에 사료 비용으로만 약 200만원을 쓴다고 말했다. 양준혁의 플렉스는 여기서 끝나지 않았다. 그는 "최근 트럭을 새로 샀고, 물차도 필요해 주문해 놨다. 가격은 트럭이 4천만원 정도, 물차가 1억8천만원 정도"라고 덧붙였다. 금시초문인 아내 박현선 씨는 어리둥절한 표정을 짓는 동시에 "알면 알수록 속이 시끄러워져서 물어보지 않는다"며 남편의 유별난 대방어 사랑에 한숨을 내쉬었다.
그도 그럴 것이 양준혁은 이전에 여러 차례 사업을 실패했던 바. 양준혁은 "서울에서 빌딩 샀으면 서장훈보다 더 큰 빌딩을 샀을 것"이라 말했고 아내는 "남편이 자꾸 욕심이 더 생기나 보다. 사실 불안한 마음이 되게 크다"고 토로했다. 또 양준혁은 사업을 위해 1억이 넘는 물차는 물론 지게차 등까지 살 궁리 중이었다. 이에 아내가 "나 줄 돈은 없고"고 하자 양준혁은 "네가 벌어다 써라"고 말했다. 그러면서 "아내가 카페를 전담하고 있어서 수입이 생기면 알아서 쓰라는 거다"라며 "아내한테는 생활비랑 월급을 같이 주고 있다"고 덧붙였다.
한편 최근 건강검진에서 고지혈증 위험 판정을 받은 황희태 유도 국가대표 감독은 '러너' 정호영 셰프와 건강을 되찾기 위한 프로젝트에 돌입해 흥미를 끌었다.
최근 달리기에 빠져 있는 정호영은 "1년 동안 약 1600킬로미터를 뛰었는데 살은 1킬로가 빠졌다"고 말해 모두를 당황케 했고, 두 사람은 플라잉 요가 센터를 찾았다. 큰 덩치에 알록달록한 헤어 밴드를 하고 등장한 황희태 감독과 정호영의 모습에 전현무는 "둘이 '개그콘서트'에서 코너를 하나 하면 좋겠다"고 말해 격한 공감을 이끌어 냈다.
두 사람은 정호영 셰프 가게에서의 단체 회식을 걸고 체중 감량 대결을 시작했다. 해먹에서 본격적인 플라잉 요가가 시작되고, 황희태 감독은 국가대표 출신다운 근력과 유연함으로 어려운 자세도 완벽히 소화해 감탄을 자아냈다. 특히 머리를 바닥에 지탱하고 해먹에 다리를 감아 올리는 자세를 선보이자 전현무는 "한방 통닭을 보는 것 같다"고 말해 큰 웃음을 안겼다. 정호영은 "나랑 황희태 감독이랑 같은 뚱보라고 생각했는데 어렸을 때부터 운동을 한 뚱보와 먹기만 한 뚱보는 다르다는 것을 알게 됐다"며 황 감독의 실력을 인정했다.
정호영과 황희태 감독은 두 번째로 1시간에 약 1000칼로리를 소모할 수 있는 스피닝에 도전했다. 스피닝이 처음인 황희태 감독은 유연한 몸으로 음악에 맞춘 댄스는 물론이고 웨이브 동작까지 완벽하게 소화해 '역시 국대는 국대다'라는 말을 실감케 했다. 마지막으로 황희태 감독은 "저작 운동도 훈련의 일부"라며 정호영과 함께 닭볶음탕 집으로 향했다. 체중 감량 내기가 걸린 만큼 두 사람은 초반 음식을 두고 신경전을 보였지만 이내 고된 훈련으로 식욕이 폭발하면서 '먹방 모드'로 돌변해 웃음을 선사했다.
식사가 끝난 뒤 두 사람은 다시 체중계 위에 올랐다. 운동 전 98kg이었던 정호영은 98.3kg으로 오히려 무게가 늘었고, 121.7kg이었던 황희태 감독은 120.1kg으로 1.6kg을 감량해 모두를 놀라게 했다. 하지만 체중계에 오를 때 황희태 감독이 정호영 몰래 옆에 있던 의자에 손을 살짝 갖다 댄 정황이 포착돼 원성을 자아냈다. 하지만 황희태 감독은 "대결에서 꼭 승리해서 정호영 셰프 가게에서 제자들 회식을 시켜주고 싶었다. 수사불패의 정신으로 승리했다. 제자들과 곧 가게에 찾아가겠다"면서 능청을 떨어 재미를 더했다.
한편 이날 방송 이후 각종 커뮤니티와 SNS에서는 "황희태는 인간 황소답게 운동신경이 너무 좋다. 정호영은 그저 웃지요", "정호영 황희태 같은 곰돌이상인데 한쪽은 푸, 한쪽은 불곰", "플라잉 요가 웃겨 죽는 줄", "양준혁 방어에 진심인 게 보임", "열심히 살아가는 모습 보기 좋아요", "양준혁 아내 분이 착하다" 등 뜨거운 반응이 이어졌다.
한편 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 KBS 2TV에서 방송된다.