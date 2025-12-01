'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정'…

KIA 타선에서 상대 투수가 위기에서 가장 만나기 싫은 타자가 바로 최형우였다. 위즈덤 나성범 김도영 등 쟁쟁한 KIA 스타플레이어 모두 여러기지 이유와 측면에서 올시즌 최형우의 존재감을 뛰어넘지 못했다.
최형우는 통산 2314경기에서 2586안타(통산 2위)로 통산타율 0.310을 기록중이다. 419홈런(통산 4위) 543개의 2루타(통산 1위)에 KBO리그 최초 1700타점 돌파(1737타점). 장타율 0.530, 출루율 0.400으로 OPS가 0.930이다. 놀라운 사실은 마흔둘 올시즌 거둔 비율 기록이 통산 기록과 거
삼성 시절이던 2016년 고척돔에서 우중월 솔로포를 날리는 최형우. 스포츠조선DB
의 비슷하다는 점이다. 나이는 숫자에 불과하다는 점을 보여주는 꾸준함의 대명사다.
삼성의 첫 한국시리즈 우승 해였던 2002년 전주고 졸업 후 2차 6라운드 48순위로 삼성에 입단한 최형우. 시작은 미미했다. 포수로 입단했지만 방출 수모와 우여곡절 끝 삼성 재입단을 거쳐 7년 차인 2008년부터 자리를 잡으며 리그 최고 타자로 군림했다.
2011년부터 2014년까지 4년 연속 한국시리즈 우승을 이끌며 삼성 왕조의 중심으로 활약한 최형우는 2017년 KIA 타이거즈로 이적해 두 차례의 한국시리즈 우승을 선사하며 우승 청부사로 활약했다. 2026년 삼성 우승도전길에 큰 힘을 보탤 레전드의 화려한 귀환이다.
삼성에서 마지막으로 뛴 2016년은 신구장 라이온즈파크의 첫 시즌.
최형우는 커리어하이를 찍었다. 138경기 195안타로 0.376의 타율에 31홈런, 144타점, 46개의 2루타로 0.651의 장타율, 0.464의 출루율로 OPS 1.115를 찍었다. 10년 만에 돌아오는 라이온즈파크와의 궁합에 기대가 쏟아지는 이유다.
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 8회말 2사 1루 디아즈가 투런포를 친 후 구자욱의 환영을 받고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/
엄호 세력도 든든하다.
당시 신인급이던 구자욱이 어엿한 타선의 중심을 잡고 있고, 사상 첫 '50홈런-150타점' 리그 최고 슬러거 르윈 디아즈가 버티고 있다. 클러치 거포 3루수로 가을에 존재감을 뽐낸 김영웅도 뒤를 받친다. 구자욱 디아즈 김영웅이 최형우를 피해가지 못하게 할 시너지원이라면, 김지찬 김성윤 등 리그 최고 준족타자들은 통산 타점 1위 최형우의 타점 먹방쇼에 밥상을 차려줄 최강 테이블세터다. 하위타선에는 파워 유격수 이재현과 여전한 강력한 한방의 포수 강민호가 버티고 있다. 공수주를 두루 갖춘 2루수 류지혁은 최형우의 절친한 동생 중 한명이다.
22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 4차전, 7회말 1사 1,2루 김영웅이 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.22/
투타 복덩이 후라도 디아즈를 모두 잡은 삼성은 광속구 우완 맷 매닝과의 계약을 앞두고 있다. 후라도 원태인 매닝 최원태 이승현까지 탄탄한 선발진 구축이 가능하다. 지난해 주춤했던 불펜진에는 최지광, 김무신, 이재희 등 파이어볼러들이 부상을 털고 돌아온다. 좌완 베테랑 백정현도 가세한다.
삼성은 최형우 영입으로 화룡점정을 찍은 핵타선을 앞세워 우승도전에 나설 만반의 준비를 갖추게 됐다.