韓 쇼트트랙 '밀라노 적신호' 켜졌다! '괴력의 단풍국' 폭풍 질주...…

[스포츠조선 이현석 기자]한국 쇼트트랙 대표팀이 2026년 밀라노-코르티나 동계 올림픽으로 향하는 여정에 적신호가 켜졌다.
한국 대표팀은 30일(한국시각) 네덜란드 도르드레흐트의 스포르트볼레바르에서 열린 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 4차 대회 남자 500ｍ에서 메달 획득에 실패했다. 임종언(노원고)과 황대헌(강원도청)은 남자 500ｍ 준준결선에서 각각 조 5위와 6위에 그쳐 준결선 진출에 실패했고, 신동민(고려대)은 패자부활전에서 떨어졌다.
한국은 올림픽 쿼터가 걸린 이번 월드투어 1~4차에서 남자 500m는 단 하나의 메달도 수확하지 못했다. 올림픽에서도 열세 종목인 남자 500m는 쿼터 2장만을 확보할 것이 유력하다.
AP연합뉴스
올림픽 출전권은 네 차례 월드투어 성적 중 선수별로 가장 좋은 3개의 성적을 더해 높은 순서대로 남녀 500ｍ와 1000ｍ는 총 32장, 1500ｍ는 36장을 국가별로 배분한다. 국가당 배정될 수 있는 최대 출전권은 3장이다. 남녀 계주는 각각 8개 팀, 혼성 계주는 12개 팀이 출전권을 받는다. 한국은 월드투어 3차 대회까지 남자 500ｍ 순위에서 황대헌(23위), 임종언(29위) 등 2명만 32위 안에 들었다. ISU는 다음 달 12일 쇼트트랙 올림픽 종목별 예선 순위와 출전권 확보 여부를 각 국가 연맹에 통보할 예정이다.
과거 2024년 소치 동계올림픽에서도 남자 500m와 남자 1000m 출전권 2장 획득에 그친 바 있다. 2022년 베이징 동계 올림픽에선 남녀 500ｍ에서 한 장씩 출전권을 획득하지 못했다.
AP연합뉴스
대표팀은 이외에도 이날 열린 전 종목에서 메달 사냥에 실패했다. 남자 1500m에서는 임종언과 이정민이 준결선에서 탈락했으며, 여자 1000m에서는 최민정과 김길리 모두 준결선에서 4위로 탈락하며 파이널B로 나섰다. 여자 3000m 계주는 결선에서 4위를 기록해 메달 획득에 실패했다. 한국은 다행히 앞선 월드투어 대회에서 남녀 500m를 제외한 종목들에서 메달을 수확해 출전권 확보에 성공한 상황이다.
한편 이날도 쇼트트랙 강자로 올라서고 있는 캐나다가 메달에서 강세를 보이며 메달을 수확했다. 여자 1000m에서는 코트니 사로가 1분27초701로 결승선을 통과해 금메달을 목에 걸었다. 남자 1500m에서는 2차대회 5관왕을 달성한 윌리엄 단지누가 2분16초600으로 1위를 차지했다. 남자 1500m 2위 또한 펠릭스 루셀이 2분16초670로 통과해 이름을 올렸다.