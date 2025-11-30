'백지영♥' 정석원, 딸 100만원대 '명품 패딩'에 깜짝..."엄마 돈 많다"

기사입력 2025-11-30 08:54


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정석원이 딸이 입고 나간 명품 패딩을 보고 진심으로 놀라는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

29일 백지영의 유튜브 채널에는 60평 자택에서 신문지를 깔고 삼겹살을 구워 먹는 백지영·정석원 부부의 일상이 공개됐다.

영상 속 정석원은 곧 있을 백지영 콘서트에서 함께 무대를 꾸밀 예정인 가운데도 특유의 솔직한 입담을 드러냈다.

백지영은 "요즘 안무 연습할 때 남편이랑 장난도 친다. 그런데 여전히 간헐적으로 우울감을 보이기도 한다"고 말하며 남편의 속마음을 걱정했다.

두 사람은 결혼 12년 만에 바닥에 신문지를 깔고 직접 고기를 구워 먹으며 현실 부부의 모습을 보여줬다. 정석원은 "가족들이 고기를 좋아하진 않는다. 딸 위해 가끔 대패삼겹살만 구워 먹는다"고 말하며 웃었다.

콘서트 준비로 잠이 부족했던 백지영은 순간 할 일을 깜빡하거나 숟가락을 떨어뜨리며 불안해했다. 그러자 정석원은 "잠이 덜 깬 것뿐이다. 이상하게 생각하지 말라"며 안정시키는 모습을 보였다. 백지영은 "나한테 문제가 있는 게 아니었어"라며 안도했다.

이날 가장 화제를 모은 건 정석원의 '딸 패딩 반응'이었다. 친구들과 외출하려는 딸을 본 그는 "비싼 패딩 어디서 났냐. 로고에 테이프 붙여라. 아빠가 가위로 떼줄까?"라며 민감하게 반응했다.

딸이 입은 패딩은 M사 제품으로 100만원 이상으로 알려진 명품 패딩이었다.


딸이 "엄마가 사줬다"고 말하자 정석원은 "엄마 돈 많다"며 부러움 섞인 말을 남겨 현장을 웃음바다로 만들었다.

백지영·정석원 부부의 꾸밈없는 일상과 현실 육아 에피소드가 시청자들에게 훈훈한 반응을 이끌어내고 있다.

