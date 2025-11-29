'46세' 신봉선, 천만원대 시계 '감정가 폭등' 했다..."뭣 모르고 샀는데 대박"
[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 신봉선이 시계 재태크에 대성공했다.
28일 신봉선의 유튜브 채널에서는 '시계시계하다? 감정감정한~ 천만 원 주고 산 시계가 XXX만원?!!'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
이날 신봉선은 "제가 이번에 시계를 감정해 주고 고가의 시계를 볼 수 있는 곳에 가게 됐다. 내 시계 감정도 궁금하더라. 저는 시계가 많지는 않다. 이 (연예계) 바닥에서 20년 넘게 일했는데, 손을 달달달 떨면서 저에게 주는 선물로 샀다"고 소장하고 있는 시계들을 소개했다.
신봉선은 "시계 좋아하시는 분들은 '저런 쪼렙을 봤나' 하실 수 있다"면서 고가의 시계들을 공개했다.
샤넬 시계를 꺼낸 신봉선은 "연말에 정말 선물해주고 싶은 거다. (사실은) 샤넬 가방을 사러 갔는데 번호표를 들고 6시간을 기다렸다. 들어갔더니 가방이 동이 난 거다. 그냥 기다린 게 너무 억울해서 하나 샀다"고 밝혔다. 샤넬 시계는 다이아가 12개가 박혀있다고.
이어 까르띠에 시계도 있었다. 신봉선은 "이 시계는 거의 새 거다. 난 이거 명칭도 모른다. 이걸 코로나 직전에 샀었다. 제가 알기로는 보석이 하나 박혀있다. 다이아몬트인지 뭔지 사실 잘 모른다"라고 회상했다.
또 롤렉스 시계를 꺼낸 신봉선은 "그런 얘기가 있다. 남편과 아이와 롤렉스는 하늘이 점지해 줘야 한다더라. 물건을 못 구한다. 근데 거짓말처럼 제게 왔다"라 자랑했다. 롤렉스에도 다이아몬드가 가득 박혀있었다.
신봉선은 "저는 시계에 대해 잘 알지 못하고 재테크 느낌으로 샀다. 현재 시세가 얼마 정도 되는지 궁금한 거 다 물어보겠다"고 밝혔다.
쇼룸에 간 신봉선은 고가의 시계들을 구경하고 눈이 휘둥그레졌다. 신봉선은 수천만원에 달하는 시계에 입을 다물지 못했다.
고가 시계를 잘 모르는 PD에 신봉선은 "아직 어리니까 뭐가 뭔지 모를 거다. 나도 이 나이 때는 잘 몰랐다"라고 공감했다.
또 소장 시계의 본격적인 감정을 받아보기로 했다. 신봉선은 "저 되게 알뜰한 스타일이다. 그래서 시계 구입이 재테크 개념도 있다. 나중에 정말 힘들 때 현금화할 수 있는. (살 때는) 부담스럽지만 구입한 시계들"이라며 잔뜩 떨리는 마음으로 시계를 가지고 왔다.
코로나 직전에 샀던 시계는 손을 자주 씻어야 해서 거의 착용하지 않았다고. 때문에 까르띠에 시계줄에는 주름조차 없었다. 신봉선은 "난 자신 있다. 거의 차지 않았다"라고 했다.
이전에 천만 원대로 구입했던 까르띠에 시계의 감정가는 900만 원에서 1000만 원 사이였다. 전문가는 "금이 세계적으로 계속 올라가지 않냐. 소재가 금이라 같이 오른다"고 설명했다.
전문가는 "롤렉스는 디자인이 변하지 않고, 끊기지 않고 나온다. 특히나 자산으로 인식하는 분들이 많다"라 했고, 신봉선은 "저도 그래서 샀다. 돈이 없을 때 되팔아야지 하는 마음으로 산 거다. 저는 정말 투자용으로 산 것"이라고 끄덕였다.
전문가는 "23년도에 백화점에서 사셨으면 1639만 원주고 샀을 거다. 지금 얼만지 보시면, 이게 공식가격이다. 백화점에서 사려고 해도 2171만 원이다. 올해만 가격 인상이 두 번 됐다"라 해 신봉선을 깜짝 놀라게 했다.
신봉선은 "뭣 모르고 샀는데 괜찮은 거죠? 구성이 엄청 좋다고 칭찬 받았다"라며 기뻐했다.
