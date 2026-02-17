[SC이슈] 노홍철, 탄자니아 사자 접촉 사진 논란… “약물 사용 사실 아냐” 해명
[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 노홍철이 아프리카에서 촬영한 사자 사진을 둘러싸고 동물 학대 의혹에 휩싸였다. 사자가 약물에 취한 상태 아니냐는 주장이 제기되자 노홍철은 현지 관계자의 답변을 공유하며 해명에 나섰다.
논란이 된 사진은 노홍철이 지난달 30일 탄자니아 여행 중 촬영해 SNS에 공개한 것이다. 사진 속 노홍철은 잠든 사자 옆에 나란히 누워 털을 쓰다듬고 있다. 그는 "잠자는 사자의 털끝을 건드려 본다"는 글을 덧붙였다. 공개된 영상에서 사자는 별다른 반응을 보이지 않았다.
이후 한 아프리카 전문 여행사가 해당 게시물을 캡처해 "이 사자가 정상적으로 보이느냐"며 의문을 제기했다. 해당 여행사는 "잠자는 사자로 포장하려 해도 약에 취해 있다"며 관광 체험 과정에서 진정제나 수면제가 투여됐을 가능성을 언급했다. "배를 쳐도 저항하지 못하는 이유가 무엇이겠느냐"는 주장도 덧붙였다.
논란이 확산되자 노홍철은 15일 SNS를 통해 "윤리적인 야생 동물 교감이라는 키워드를 보고 다녀왔다"며 의혹에 대해 확인하겠다는 입장을 밝혔다. 이어 16일에는 이용한 숙소와 현지 여행사, 관련 글을 게시한 인물에게 문의한 결과를 공유했다.
답변에 따르면 약물 사용은 사실이 아니며 잘못된 정보라는 설명이다. 관계자는 "탄자니아에서는 동물용 약이 판매되지 않는다"며 "사자는 아침과 저녁에 활동하고 오후에는 휴식을 취한다. 사진은 오후에 촬영됐고 사자는 자고 있던 것"이라고 전했다.
사파리형 숙박 시설에서 촬영된 것으로 알려진 해당 사진을 두고 온라인에서는 여전히 갑론을박이 이어지고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.