"박지성, 또 피를로 잡으러 밀라노 왔나" 쇼트트랙 김길리 동메달 '깜짝 직관→태극기 응원' 포착

16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승전. 동메달 수상하는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.16/
[스포츠조선 윤진만 기자]'람보르길리' 김길리(성남시청)이 경력 첫 올림픽 메달을 획득한 현장에는 두 명의 유명인 박씨가 관중석에서 '직관'했다.
한 명은 그룹 2NE1의 산다라박, 다른 한 명은 '해버지'(해외축구 아버지) 박지성 국제축구연맹 남자축구 이해관계자위원회 위원이었다.
동계스포츠와는 별다른 인연이 없는 한국 축구 레전드 박지성은 말끔한 정장 차림으로 16일(한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 경기를 현장에서 지켜봤다.
이날 아이스스케이팅 아레나에선 쇼트트랙 여자 1000m 준준결승, 준결승, 결승과 남자 500m 예선, 남자 5000m 계주 준결승 등이 줄줄이 열렸다. 올림픽에 첫 출전하는 김길리는 여자 1000m 결승에서 잔드라 벨제부르(네덜란드), 코트니 사로(캐나다)에 이어 3위를 차지하며 동메달을 목에 걸었다. 이번 대회 6호 메달이자 한국 쇼트트랙 여자부 첫 메달이다.
16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승전. 김길리가 동메달을 차지했다. 눈물 터진 김길리 위로하는 최민정, 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.16/
임종언 이정민 이준서 신동민으로 구성된 남주 계주 대표팀은 5000m 계주 준결승에서 2조에서 6분52초708의 기록으로 1위를 차지하며 가볍게 결승행 티켓을 거머쥐었다. 임종언 황대헌은 남자 500m 예선에서 나란히 탈락 고배를 마셨다.
박지성이 중계 카메라에 포착된 건 김길리의 동메달 시상식을 앞두고다. 미니 태극기를 손에 쥔 박지성은 미드필더 출신답게 전광판, 경기장 등을 두루 살폈다. 가족과 함께 대한민국 선수단 응원차 밀라노를 찾은 것으로 보인다.
박지성은 밀라노와 깊은 인연이 있다. 2005년 PSV에인트호번에서 맨유로 이적한 박지성은 이날로부터 정확히 16년 전인 2010년 2월 16일, 밀라노 산시로에서 열린 AC밀란과의 2009~2010시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 16강 1차전 원정경기에서 밀란의 공격 '시발점'인 미드필더 안드레아 피를로를 꽁꽁 묶는 활약으로 팀의 3대2 역전승을 뒷받침했다.
1차전에서 승리한 맨유는 2차전 홈 경기에서 4대0 대승을 거두며 합산 스코어 7대2로 밀란을 꺾고 8강에 올랐다. 박지성은 2차전에서 팀의 3번째 골을 넣으며 16강 승리 주역으로 우뚝 섰고, 알렉스 퍼거슨 당시 맨유 감독과 맨유팬, 현지 언론으로부터 찬사를 받았다.
스포츠조선DB
피를로도 훗날 자서전 '나는 생각한다. 고로 플레이한다'를 통해 박지성을 '그림자', '한국 축구 사상 최초의 핵'이라고 표현하며 "전자의 속도로 경기장을 뛰어다녔고, 몸을 던져 나를 막았다. 박지성의 헌신은 놀라웠다. 유명선수였음에도 경비견 역할을 마다하지 않았다"라고 언급했다.
박지성은 2005년 5월, 에인트호번 소속으로 밀란과의 유럽챔피언스리그 준결승 2차전에서 깜짝 선제골을 넣으며 밀란을 탈락 직전까지 내몰았다. 이날 활약은 퍼거슨 감독의 '콜'을 받는 결정적인 경기로 남았다.
동계올림픽 시청 중 전 대한민국 축구대표팀 주장의 등장을 확인한 축구팬들은 "박지성, 또 피를로 잡으러(막으러) 왔나", "피를로를 16년째 따라다니며 괴롭히고 있다", "여전히 활동량이 좋다" 등의 들뜬 반응을 보였다. 특히 태극기를 들고 있는 박지성의 모습에 반가움을 표했다.
박지성은 밀라노에서 비행기로 2시간 남짓 걸리는 영국 런던에 거주 중이다. 아내인 김민지 전 아나운서를 소개해준 것으로 알려진 배성재 JTBC 캐스터를 보기 위해 날아갔을 가능성도 있다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com