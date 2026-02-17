日 제압하고, 中까지 격파! '컬링계 아이돌' 한국 여자 컬링 '5G', 중국전 10-9 극적 승리...2연승 질주[밀라노 현장]

기사입력 2026-02-17 05:51


[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]대한민국 여자 컬링이 다시 연승 행진에 성공했다.

한국 여자 컬링 대표팀은 17일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 중국과의 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 6차전에서 10대9로 이겼다. 한국은 17일 오후 10시 5분 스위스와 7차전을 치른다.

이번 대회 한국은 스킵 김은지-서드 김민지-세컨드 김수지-리드 설예은-핍스 설예지로 팀을 꾸린 '경기도청'이 태극마크를 달고 출격했다. 한국은 이번 대회에서 2018년 평창 은메달 이후 8년 만에 포디움 입성을 노린다. 한 발 더 나아가 한국 컬링 사상 첫 금메달도 기대하고 있다.

세계 무대는 험난했다. 첫 경기에서 미국에 4대8로 충격 역전패했다. 하지만 곧바로 분위기 반전에 성공했다. 이탈리아(7대2), 영국(9대3)을 연거푸 잡아냈다. 덴마크에 3대6으로 패하며 주춤했으나, 기세의 분수령이 될 수 있는 운명의 한-일전에서 일본을 7대5로 꺾으며 상승세의 기틀을 마련했다.


연승 행진을 다시 달리기 위한 상황에서 마주한 상대는 중국. 중국은 앞서 5경기에서 2승3패에 그쳤다. 한국으로서는 추격을 허용하지 않기 위해 반드시 꺾어야 할 상대였다.

1엔드부터 경기 초반 보수적으로 운영한 두 팀은 상대 스톤을 적극적으로 견제했다. 0-0의 균형이 쉽게 깨지지 않았다. 2엔드도 두 팀 모두 한 점도 챙기지 못하며 서로에 대한 균형을 유지했다.

한국은 3엔드에서 빅엔드에 성공했다. 선공인 중국이 철저하게 하우스 안에서 한국 스톤을 견제했지만, 김민지의 샷이 중국의 스톤을 제대로 밀어내며 대량 득점 기회를 잡았다. 이후 김은지의 두 번의 샷이 중국 스톤을 버튼 근처에서 모두 밀어내며 무려 3점을 챙겼다. 중국도 밀리기만 한 것은 아니다. 4엔드에서 추격에 성공했다. 중국의 한유가 시도한 샷이 버튼에 위치한 한국의 스톤을 제대로 밀어내며 중앙에 자리 잡았다. 한국이 이를 견제했으나, 후공인 중국이 기회를 살리며 2점을 쓸어담았다.


달아날 점수가 필요했던 5엔드, 한국은 대량 득점에 성공했다. 김수지의 샷이 중국 스톤을 제대로 밀어내며 하우스 안쪽에 한국 스톤만을 남겼다. 중국은 한국을 견제하기 위해 노력했으나, 샷 실수까지 겹치며, 한국이 버튼 안에만 2개의 스톤을 집어넣는 등 무려 4점을 획득했다. 중국도 꾸준히 추격의 끈을 놓지 않았다. 6엔드에 2점을 추가해 다시 7-5까지 격차를 좁혔다.


7엔드와 8엔드, 각가 1점씩을 주고받은 한국과 중국. 9엔드에서 중국이 저력을 보이며 경기 첫 리드를 잡았다. 마지막 샷을 통해 무려 3점을 추가한 중국, 한국은 8-9로 리드를 내줬다.

운명의 10엔드, 한국은 타임아웃까지 하며 신중하게 경기를 운영했다. 김민지의 샷이 주효했다. 하우스 안 중국 스톤은 처리하고, 안정적으로 버튼 근처에 스톤을 안착시켰다. 두 번의 샷을 연속해서 목표한대로 성공시켰다. 마지막 김은지의 샷이 깔끔하게 중국 스톤을 밀어내고 2점을 따내며 한국은 10대9로 승리했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

