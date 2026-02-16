신기루, 서장훈과 '스캔들'에 불편..."나만 보면 바들바들 떨어"

기사입력 2026-02-16 20:24


[스포츠조선 김준석 기자] 신기루가 서장훈의 '최애'라는 말에 솔직한 심경을 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '위험수위 수습 불가 조롱 파티 신기루 이용진'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 신기루와 이용진이 출연해 신동엽, 정호철과 이야기를 나눴다.

이날 신동엽은 신기루를 향해 "(서)장훈이 최애잖아. 장훈이가 너무 좋아해"라고 언급했다. 두 사람은 SBS 예능 '덩치 서바이벌-먹찌빠'를 통해 인연을 맺은 바 있다.

이에 신기루는 "(서장훈과의) 스캔들을 이야기하고 싶지 않다. 어떤 감정인지 모르겠다. 여자를 만난 지 오래돼서 그런가 그런 게 불편하다"고 선을 그었다.

이어 "저를 보면 바들바들 떨면서 좋아해가지고 너무 불편하다. 어떤 심리인지 모르겠다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

이를 들은 신동엽은 "장훈이가 한 번 꽂히면 완전 꽂힌다"고 말했고, 신기루는 "꽂힌 것 같다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 신기루는 최근 각종 예능 프로그램에서 활약하며 존재감을 드러내고 있다.

narusi@sportschosun.com

