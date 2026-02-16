[공식입장]"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 나왔다…JTBC '일장기 그래픽' 충격적 방송 사고 사과

컬링 한일전, 기분좋은 승리 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 일본의 경기에서 한국 대표팀이 이긴 뒤 기뻐하고 있다. 2026.2.16 dwise@yna.co.kr (끝)
[스포츠조선 김가을 기자]JTBC가 또 다시 고개를 숙였다. 이번엔 일장기 논란이다.
JTBC는 16일 공식 홈페이지를 통해 '중간광고 송출 사고에 사과 드립니다'라는 제목으로 '2월 15일(일) 23시 23분경 컬링 한-일전 생중계 중간광고 송출 과정에서 일본 국기 그래픽이 광고 화면에 일시적으로 노출되는 사고가 있었습니다. 시청자 여러분께 불편을 ?促躍 점 다시 한 번 깊이 사과드립니다. 동일한 사고가 재발하지 않도록 점검과 관리에 더욱 철저를 기하겠습니다'라고 사과문을 올렸다.
충격적, 역대급 방송사고가 발생했다. 15일, 대한민국 컬링 여자 4인조 대표팀이 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 일본과 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 라운드로빈 5차전을 치르던 상황이었다.
전반이 끝난 뒤 광고 송출 과정에서 사고가 발생했다. 광고 중 일장기 그래픽이 노출된 것이다. 팬들은 분노했다. 온라인 상에서 '광고타임에 일장기 중앙에 10초 이상 박혀 있었다', '어떻게 저런 실수를 하지', '처음엔 광고의 일부인 줄 알았다', '또 무슨 입장문 내겠네' 등의 부정적 반응이 쏟아졌다. JTBC는 후반 시작과 동시에 성승현 캐스터의 입을 통해 "광고 중에 예기치 않은 그래픽이 나간 순간들이 있었다. 일반적으로 저희가 보내드려서는 안 되는 그런 상황 속에 나간 상황이었는데, 그 부분에 대해서 양해 말씀 드리도록 하겠습니다"라고 사과했다. 하지만 상황은 걷잡을 수 없을 만큼 커졌고, JTBC는 빠르게 사과문을 올렸다.
승리 만든 스킵 김은지의 노련한 투구 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 일본의 경기에서 한국 스킵 김은지가 10엔드 마지막 스톤을 투구하고 있다. 결과는 한국 7-5 승리. 2026.2.16 dwise@yna.co.kr (끝)
멋진 활약 펼친 김민지 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 일본의 경기에서 한국 대표팀 김민지가 7대5로 이긴 뒤 기뻐하며 관중에 손을 흔들고 있다. 2026.2.16 dwise@yna.co.kr (끝)
JTBC의 사과는 처음이 아니다. 이번 대회 유일한 중계 방송사인 JTBC는 한국 설상 종목 최초로 금메달을 거머쥔 최가온(세화여고)의 경기를 본채널에서 생중계하지 않아 비난을 받았다.
최가온은 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 올림픽 3연패에 도전한 한국계 미국인 클로이 김(88.00점)을 제치고 금메달을 목에 걸었다. 대한민국 설상 종목 사상 첫 올림픽 금메달이다. 이번 대회 대한민국 선수단 첫 금메달이다. 클로이 김이 2018년 평창 동계올림픽 때 세운 이 종목 최연소 올림픽 금메달 기록(17세 10개월)도 경신(17세 3개월)했다.
문제는 영광의 장면을 시청자가 함께 누리지 못했다는 것이다. 당시 JTBC 중계화면은 최가온의 1차 시기 이후 쇼트트랙으로 전환됐다. 최가온의 3차 시기와 금메달 확정 순간은 유료 가입 위주인 JTBC스포츠 채널에서만 중계됐다. JTBC는 금메달 소식을 자막 속보로 내보냈다. 시청자들은 이와 관련해 불만을 토로했다. JTBC는 오후 5시 넘어 공식 입장을 전했다. 하지만 정작 중요한 시청자에 대한 사과는 없었다.
JTBC 측은 13일 보도자료를 통해 "최가온 선수의 경기를 JTBC와 JTBC스포츠에서 동시 생중계했으나, 쇼트트랙 경기가 시작됨에 따라 JTBC는 쇼트트랙으로 전환했다. JTBC스포츠에서 하프파이프 중계를 이어갔다. JTBC가 쇼트트랙 중계 도중 다시 최가온 선수 경기로 전환할 경우, 쇼트트랙 경기를 시청할 수 있는 채널은 없어지게 된다. 쇼트트랙은 대한민국 대표팀의 강세 종목이자 국민적 관심도가 높은 만큼 시청자 선택권을 고려해 중계를 유지했다"며 "JTBC는 밀라노-코르티나 동계올림픽을 시청자들이 최대한 다양한 경기를 실시간으로 즐길 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 했다.