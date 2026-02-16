[오피셜]'노래하는 수원FC 득점왕'싸박, 리비아리그 알아흘리 이적...이번에도 '노래' 신고식[공식발표]

기사입력 2026-02-16 15:04


[오피셜]'노래하는 수원FC 득점왕'싸박, 리비아리그 알아흘리 이적...…
출처 알아흘리 SNS

[오피셜]'노래하는 수원FC 득점왕'싸박, 리비아리그 알아흘리 이적...…
출처 알아흘리 SNS

[스포츠조선 전영지 기자]수원FC의 '노래하는 K리그1 득점왕' 파블로 싸박이 아프리카 리비아리그로 이적했다.

리비아리그 알 아흘리는 16일(한국시각) 구단 공식 채널을 통해 싸박 영입을 공식 발표했다.

수원FC는 지난 시즌 콜롬비아 1부리그 라 에키다드의 센터포워드 파블로 사바그(등록명: 싸박)를 영입했다. 콜롬비아와 시리아 이중국적자로 1m90의 뛰어난 피지컬과 공중볼 장악 능력, 날카로운 슈팅력을 지닌 싸박은 첫 시즌 김은중 감독의 샤프볼에 폭풍적응했다. 수원FC 입단 전 프로 통산 182경기 47골 13도움을 기록했던 싸박은 2025시즌 K리그1 33경기서 17골 2도움을 기록하며 K리그1 득점왕에 올랐다. 수원FC의 강등 이후 해외리그 러브콜이 이어지는 가운데 리비아리그 알아흘리가 바이아웃을 충족시키며 이적이 확정됐다.


[오피셜]'노래하는 수원FC 득점왕'싸박, 리비아리그 알아흘리 이적...…
출처 알아흘리 SNS
수원FC, K리그 득점왕의 추억 영상을 올리며 K리그에 대한 애정을 표한 싸박은 알아흘리 입단 영상에서 직접 팬들에게 인사를 전했다. "이 나라에서 가장 큰 팀에 합류하게 돼 정말 기쁘다. 빨리 경기에 나서고 싶다. 경기장에서 여러분 모두를 만나고 싶다. 모두에게 큰 포옹을 보낸다"고 말했다.

싸박은 "축구선수를 그만 두면 가수에 전념할 것"이라고 할 만큼 음악에 진심이다. '서울'이라는 앨범을 발매하고 캐슬파크에서 수원 팬들과 떼창을 하는 장면도 화제가 됐었다. 새로운 리비아리그에서도 '전매특허' 노래 인사를 빼놓지 않았다. 마이크를 잡고 자신의 노래를 열창하는 영상으로 첫 인사를 전했다.

싸박은 구단 오피셜 영상에서도 마이크를 잡고 노래를 부르며 강렬한 인상을 남겼다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“제가 결혼 허락?”..홍진경, 故 최진실 딸 결혼에 어리둥절 “무슨 자격으로?”

2.

"충주맨 개XX"..목격자 "김선태에 시기·질투·뒷담화 심각 수준"

3.

장윤정 모친, 과거 반성하며 딸에 사과 “엄격하게 대해서 미안해”

4.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 인정 후 일침 "저에게 가족은 쉽지 않아…자극적 콘텐츠가 아니다" (전문)

5.

육준서 "코 수술 숙제 완료"…조각상 같던 코, 어떻게 변했나[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식입장]"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 나왔다…JTBC '일장기 그래픽' 충격적 방송 사고 사과

2.

"충격적 비주얼! 반짝반짝 눈이 부셔~GGGGG" 실력X미모 다 가진 女컬링 '5G' 日팬-매체도 난리법석[밀라노 스토리]

3.

"빅리그 입성 도화선되나" 배준호, 2부 아닌 EPL 상대 2026년 첫 득점포→FA컵 데뷔골 폭발…스토크시티 아쉬운 역전패

4.

[오피셜]"지난 15년간 해외에 진출한 중국 선수 200명 중 1%만이 국대 선발" 中의 팩폭…'설영우 후배' 된 17세 특급에게 점점 커지는 기대감

5.

"지우고 싶은 1년" 최악의 부진 털어낼 신호탄인가...양석환이 돌아왔다, 첫 실전부터 장쾌한 홈런포 [시드니 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식입장]"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 나왔다…JTBC '일장기 그래픽' 충격적 방송 사고 사과

2.

"충격적 비주얼! 반짝반짝 눈이 부셔~GGGGG" 실력X미모 다 가진 女컬링 '5G' 日팬-매체도 난리법석[밀라노 스토리]

3.

"빅리그 입성 도화선되나" 배준호, 2부 아닌 EPL 상대 2026년 첫 득점포→FA컵 데뷔골 폭발…스토크시티 아쉬운 역전패

4.

[오피셜]"지난 15년간 해외에 진출한 중국 선수 200명 중 1%만이 국대 선발" 中의 팩폭…'설영우 후배' 된 17세 특급에게 점점 커지는 기대감

5.

"지우고 싶은 1년" 최악의 부진 털어낼 신호탄인가...양석환이 돌아왔다, 첫 실전부터 장쾌한 홈런포 [시드니 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.