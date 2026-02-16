'불법인줄 몰랐다'면 가중처벌? '일벌백계' 천명한 롯데…도박 4인방 향한 철퇴 "이중징계? 피하지 않겠다" [SC시선]

|
[스포츠조선 김영록 기자] "불법인줄 알았는지 몰랐는지, 그 점은 중요하지 않다. 일단 KBO 상벌위원회 결과를 기다리고 있다. 그와 별개로 이번 사건은 구단 차원에서 엄중하게 바라보고 있다."
KBO는 매년 신인 오리엔테이션 행사를 갖는다. 신인 선수들은 이 자리를 통해 선배들의 노하우를 배우고, 투자의 기초에 대해서도 배운다.
도박장을 찾은 일행들 중 압도적 위계 차이를 지닌 선배는 한명도 없다. 고승민, 김동혁(26)을 비롯해 나승엽(24) 김세민(23)은 모두 군복무까지 마친 또래의 선수들이다. 설령 그들중 한명이 이 장소를 소개했다 한들, 말리기는커녕 함께 놀러간 것은 각 선수들 본인의 선택이다. 논점을 일탈한 논란은 의미가 없다.
하물며 앞서 KBO는 스프링캠프에 앞서 10개 구단 선수들에게 "카지노, 파친코 등 출입이나 늦은 시간까지 외부에서 음주를 하는 행위, 부적절한 SNS 사용 등 프로야구 선수로서 품위를 손상시킬 수 있는 행동에 대해 각별히 주의해달라"며 거듭 당부한 바 있다.
평소 친분을 감안해도, 친한 선수들끼리 놀러갔다고 보는 시선이 합리적이다. 20대 중반에 접어든 이들이 '불법', '도박'을 했을시 자신의 선수생명에 미칠 위험성에 대해 모른다는 건 말도 안된다. 배신당한 롯데 팬덤은 물론, 야구계에서도 "몰랐다면 오히려 가중처벌을 받아야하는 것 아니냐"며 분노의 수위가 일렁이고 있다.
단순히 몇몇 선수들의 일탈이 아니다. 이런 일 하나하나가 쌓여 시민들의 관심을 잃고, 프로야구계 전체의 위기로 이어질수도 있다. 하물며 동계올림픽이 진행중이고, 오는 3월 월드베이스볼클래식(WBC)도 앞두고 있는 상황. 국민들의 관심이 온통 스포츠에 쏠려있는 시기에 터진 어처구니없는 논란이다.
롯데 측은 "일단 KBO 징계위원회의 조치와 한국, 대만 양국의 수사가 이뤄진다면 그 결과도 기다려야한다. KBO 측에서 '이중 징계를 하지 말라'는 권고를 하고는 있으나, 구단 역시 징계위원회를 따로 소집해 상응하는 조치를 논의할 예정"이라고 답했다.
특히 "이번 일에 대해 구단은 '엄중하게' 대처하겠다. 선수단 전체에도 다시 한번 경고를 내렸다"고 거듭 강조했다.
다만 임창용은 시즌 직후 방출됐고, 윤성환과 안지만은 은퇴 후 불명예스런 행보로 인해 원클럽맨과 KBO 레전드의 명예를 잃은지 오래다. 그나마 오승환만이 유일한 해피엔딩의 주인공이 됐다. 오승환은 2019년 삼성으로 복귀한 뒤 72경기 출장정지 징계를 정상적으로 소화했고, 이후 특별한 구설 없이 훌륭한 커리어를 이어간 끝에 영구결번까지 받았다.
롯데 도박 4인방의 운명은 어떻게 될까. 야구계도 팬덤도, 서릿발같은 시선으로 차후 과정을 지켜보고 있다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com