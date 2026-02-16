'이럴 수가' 중국 린샤오쥔한테 밀렸다...황대헌-임종언 모두 500m 예선 충격 탈락[밀라노 현장]
|
|
|16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 경기가 열렸다. 예선 3위로 탈락한 황대헌. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.16/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]쇼트트랙 1500m 은메달리스트 황대헌과 1000m 동메달리스트 임종언이 모두 500m 예선에서 기대 이하의 성과를 거두고 말았다.
황대헌과 임종언은 16일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 예선에 출전했지만 준준결승에 오르지 못했다.
4조로 나선 황대헌은 3위에서 앞지르려고 했지만 계속 시도가 실패했다. 마지막에 발을 내밀었지만 펠릭스 피종(폴란드)에 밀리고 말았다. 41초191로 3위를 기록했다. 3위에서 빠른 기록을 낸 4명의 선수도 준준결승에 오를 수 있지만 앞선 조에서 황대헌보다 좋은 기록을 가진 선수가 많아 황대헌의 500m 예선 탈락은 확정됐다.
마지막 조에 출전한 임종언은 중국 선수 린샤오쥔(임효준)과 경쟁했다. 세 번째에서 기회를 엿보던 임종언은 레이스 도중 린샤오쥔을 추월하다가 삐끗했다. 결국 역전에 실패해 3위로 들어오고 말았다. 임종언이 3위 기록에서도 밀리면서 황대헌처럼 탈락하고 말았다. 린샤오쥔은 준준결승에 올랐다.
|
|
|16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 경기가 열렸다. 스타트 도중 넘어진 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.16/
한편 헝가리로 귀화한 문원준은 3조로 출전해 조 2위로 준준결승에 진출했다.
밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com
