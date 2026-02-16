이병헌 3살 딸, 말문 트이자 父 얼굴 걱정..."아빠 어디 아파?" ('이민정 MJ')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이병헌이 아내 이민정의 유튜브 채널에 블러 해제 후 첫 등장한 가운데 딸이 아빠의 과거 코믹한 사진을 보고 "아빠 아프냐"라고 물어 웃음을 자아냈다.
16일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 "설날 특집 블러 해제된 BH와 함께하는 이민정 시댁방문 2탄"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 이민정은 남편 이병헌, 아들, 딸과 함께 설을 맞아 시댁을 찾았다. 이민정이 전을 부치는 동안 딸 서이 양을 육아 중이던 이병헌의 모습이 공개됐다. 이 과정에서 앞서 유튜브 공략이었던 구독자 50만 명 돌파 후 블러 없이 처음 등장한 이병헌의 모습이 눈길을 끈다.
잠시 후 조용히 주방을 찾은 이병헌은 물만 들고 빠르게 주방을 나섰다. 이때 카메라를 피하려는 듯, 한껏 숙인 채 이동하는 이병헌의 모습이 웃음을 자아냈다. 이에 지인은 "저렇게 하면 안 보이실 거라고 생각한 거냐"고 하자, 이민정은 "맞다. 근데 지금 카메라 전체가 다 찍고 있다"라고 해 웃음을 안겼다.
그때 계란물 추가 제조 지령을 받은 이병헌은 빠르게 미션 클리어한 뒤, 카메라를 의식한 듯 "민정아, 뭐 필요한 거 없냐"라고 해 웃음을 자아냈다. 이에 이민정은 "오빠 전 부치는 것보다 힘든 육아를 하고 있다. 서이가 말이 터진 것 같다. 서이 챙겨 달라"며 웃었다.
이후 이병헌은 집 환기를 하고 촬영하느라 전력을 많이 잡아먹어 불이 나가자 이를 처리하는 등 이 반장으로 변신, 이 과정에서 "전봇대 다녀오겠다"라면서 유머까지 선보여 폭소를 자아냈다.
그때 원숭이 포즈를 취한 채 사진을 찍고 있는 이병헌의 사진을 발견한 서이 양은 "아빠 어디 아프냐.아빠 귀 좀 봐라. 아빠 괜찮다"라고 걱정해 폭소를 자아냈다. 이에 이병헌은 "아빠 괜찮다"라면서 "중학교 2학년 때 찍은 거다"라고 설명해 눈길을 끌었다.
