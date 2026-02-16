[속보] 韓 초대형 사고 나올 뻔! 김길리 넘어졌지만 1000m 결승 진출...에이스 최민정은 파이널B행 [밀라노 현장]

|
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]대한민국 에이스 최민정이 1000m 결승에 진출하지 못했다. 또 다른 에이스 김길리는 판정으로 결승에 올랐다.
최민정은 1000m 준준결승 1조에서 2위, 김길리는 3조 2위로 준결승에 올랐다. 준결승에서는 김길리가 1조로 나섰다. 김길리는 최하위에서 곧바로 1위까지 치고 올라왔다. 5바퀴가 남았던 시점에서 김길리는 2위로 달리고 있었다. 이때 인코스 추월을 시도하던 하너 데스멧(벨기에)이 김길리의 엉덩이를 밀었고, 김길리는 그대로 중심을 잃고 넘어졌다. 곧바로 다시 일어났지만 앞선 3명과 너무 격차가 벌어진 후였다. 결국 김길리는 최하위로 들어왔다.
혼성 2000m 계주에서도 미국 선수에 걸려 넘어졌던 김길리였다. 김길리는 판정에서 어드밴스를 받았다. 데스멧의 반칙이 인정되면서 실격처리 됐고, 김길리는 결승에 올랐다.
최민정은 2조에서 곧바로 아웃 코스 추월을 시도했지만 이탈리아 선수들이 자리를 비켜주지 않았다. 최민정은 힘이 빠지고 말았고, 끝내 4위로 들어오고 말았다. 김길리만 결승에 진출했다. 최민정은 파이널 B로 향했다.
밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com