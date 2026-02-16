[속보] 韓 초대형 사고 나올 뻔! 김길리 넘어졌지만 1000m 결승 진출...에이스 최민정은 파이널B행 [밀라노 현장]

최종수정 2026-02-16 20:18

[속보] 韓 초대형 사고 나올 뻔! 김길리 넘어졌지만 1000m 결승 진…
쇼트트랙 김길리가 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 준결승에서 1위로 결승선을 통과한 뒤 환호하고 있다. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.15/

[속보] 韓 초대형 사고 나올 뻔! 김길리 넘어졌지만 1000m 결승 진…
16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 경기가 열렸다. 힘차게 레이스를 펼치고 있는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.16/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]대한민국 에이스 최민정이 1000m 결승에 진출하지 못했다. 또 다른 에이스 김길리는 판정으로 결승에 올랐다.

최민정과 김길리는 16일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1000m 준결승에 출전했다.

최민정은 1000m 준준결승 1조에서 2위, 김길리는 3조 2위로 준결승에 올랐다. 준결승에서는 김길리가 1조로 나섰다. 김길리는 최하위에서 곧바로 1위까지 치고 올라왔다. 5바퀴가 남았던 시점에서 김길리는 2위로 달리고 있었다. 이때 인코스 추월을 시도하던 하너 데스멧(벨기에)이 김길리의 엉덩이를 밀었고, 김길리는 그대로 중심을 잃고 넘어졌다. 곧바로 다시 일어났지만 앞선 3명과 너무 격차가 벌어진 후였다. 결국 김길리는 최하위로 들어왔다.

혼성 2000m 계주에서도 미국 선수에 걸려 넘어졌던 김길리였다. 김길리는 판정에서 어드밴스를 받았다. 데스멧의 반칙이 인정되면서 실격처리 됐고, 김길리는 결승에 올랐다.

최민정은 2조에서 곧바로 아웃 코스 추월을 시도했지만 이탈리아 선수들이 자리를 비켜주지 않았다. 최민정은 힘이 빠지고 말았고, 끝내 4위로 들어오고 말았다. 김길리만 결승에 진출했다. 최민정은 파이널 B로 향했다.



밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"손 잡고 걸었는데"…태진아♥옥경이, 치매 투병 7년 차 '휠체어' 근황(조선의 사랑꾼)

2.

'충주맨' 김선태, 퇴사 둘러싼 '추잡한 루머' 정면돌파..."동료 공격 제발 멈춰"

3.

'태진아♥' 옥경이, 2년 전과 달랐다…휠체어 탄 아내 '치매 7년 차'

4.

박나래 전 매니저 "주사이모, 왜 지금 날 저격"…실명 공개에 '당혹'

5.

박수홍 16개월 딸, 광고 17개 찍더니 가족 중 '최고' 부자..."큰 손 아기" ('행복해다홍')

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 설상 역사상 첫 金' 최가온-'쇼트트랙 銀' 황대헌, 밀라노에서 이재명 대통령 축전 받았다

2.

'중원 초토화' 홍명보호 초비상 촉각, '어깨 부상' 백승호 전문의 만난다..."중대한 부상, 모든 선택지 고민"

3.

'불법인줄 몰랐다'면 가중처벌? '일벌백계' 천명한 롯데…도박 4인방 향한 철퇴 "이중징계? 피하지 않겠다" [SC시선]

4.

잇단 부상 변수...WBC 야구대표팀, 오키나와 2차 캠프 스타트

5.

[오피셜]'노래하는 수원FC 득점왕'싸박, 리비아리그 알아흘리 이적...이번에도 '노래' 신고식[공식발표]

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 설상 역사상 첫 金' 최가온-'쇼트트랙 銀' 황대헌, 밀라노에서 이재명 대통령 축전 받았다

2.

'중원 초토화' 홍명보호 초비상 촉각, '어깨 부상' 백승호 전문의 만난다..."중대한 부상, 모든 선택지 고민"

3.

'불법인줄 몰랐다'면 가중처벌? '일벌백계' 천명한 롯데…도박 4인방 향한 철퇴 "이중징계? 피하지 않겠다" [SC시선]

4.

잇단 부상 변수...WBC 야구대표팀, 오키나와 2차 캠프 스타트

5.

[오피셜]'노래하는 수원FC 득점왕'싸박, 리비아리그 알아흘리 이적...이번에도 '노래' 신고식[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.