장수원, '유난 육아' 논란에 결국 풀영상 공개…"아내 운 거 아냐, 편집 오해"

기사입력 2026-02-16 21:22


[스포츠조선 김준석 기자] 장수원이 아내를 둘러싼 '유난 육아' 논란에 대해 직접 해명에 나섰다.

15일 장수원은 자신의 유튜브 채널 '장수원해요'를 통해 '1살 아이와 ID 발리 초호화 리조트… 과연 괜찮을까? | 육아원해요 ep.55'라는 제목의 영상을 공개했다.

최근 일부 편집 영상이 확산되며 아내의 육아 방식이 과하다는 지적이 제기되자, 오해를 바로잡기 위해 풀영상을 공개한 것이다.

앞서 공개된 영상 일부에서는 딸 서우가 워터 슬라이드를 타는 장면에서 아내가 긴장한 듯한 모습이 포착돼 '유난 육아' 논란이 불거졌다.

특히 눈물을 흘린 것처럼 보이는 장면이 온라인에서 확산되며 논란이 커졌다.

이에 제작진은 "어머니가 우는 듯한 장면이 많아 보이지만 실제로 우신 건 아니다. 심각한 분위기가 아니었음에도 편집으로 오해가 생긴 것 같다"며 해명했다. 앞으로 편집에 더 신중을 기하겠다는 입장도 덧붙였다.

풀영상에는 발리의 럭셔리 리조트에서 수영장과 워터 슬라이드를 즐기는 가족의 모습이 담겼다. 물에 잠긴 서우가 순간 놀라자 아내가 "왜 그러는 거야"라고 말하는 장면이 있었지만, 실제로는 웃음이 섞인 장난스러운 분위기였다는 설명이다. 자막에는 '혹시 모를 발리밸리 때문에 더 신경 쓰였던 엄마'라는 문구가 삽입돼 부모의 걱정을 유머러스하게 표현했다.

영상 말미에는 '아이와 놀 때는 항상 돌다리도 두들겨 보자'라는 자막이 등장했고, 가족은 웃음 속에 상황을 마무리했다.


한편 장수원은 그룹 젝스키스 출신으로, 2021년 스타일리스트 지상은과 결혼했다. 부부는 9번의 시험관 시술 끝에 2024년 9월 딸 서우를 품에 안았다.

narusi@sportschosun.com

