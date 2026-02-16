또 엉덩이로 마무리! "역사상 가장 오만한 세리머니" 피에트로 시겔, 500m 예선에서 또 선보였다[밀라노 현장]

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]피에트로 시겔(이탈리아) 다시 한번 뒤로 돌아서 결승선을 통과했다.
시겔은 16일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 500m 예선 2조에서 2위로 결승선을 통과했다.
시겔의 마무리가 다시 화제를 모았다. 이날 마지막 바퀴를 돌던 시겔은 푸르칸 아카르(튀르키예), 레이니스 베르진스가 충돌하는 과정을 아슬아슬하게 피했다. 이 과정에서 시겔은 자연스럽게 뒤로 돌아 결승선을 통과했다.
시겔이 결승선을 뒤로 통과한 것은 처음이 아니다. 지난 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주에서 이탈리아가 금메달을 차지하는 과정에서도 나왔다.
이탈리아 마지막 주자였던 시겔은 결승선을 통과하기 직전 이탈리아가 크게 앞서자, 갑자기 뒤를 돌아 결승선을 통과하는 세리머니를 선보였다. 그는 뒤따라오는 선수들을 향해 팔을 들어올리며 환호했고, 충격적인 세리머니 사진이 완성됐다. 당시 세리머니에 대해 스포츠일러스트레이티드는 '그의 행동은 마치 경쟁자들을 조롱하는 듯 보여 여러모로 다소 오만해 보인다. 어쨌든 이번 동계 올림픽에서 가장 기억에 남는 사진 중 하나임은 분명하다'고 했다.