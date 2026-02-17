이호선, '운명전쟁49' 1회 만에 하차 "평생 기독교인, 내가 나설 길 아냐"[전문]

[스포츠조선 김소희 기자] 상담전문가 이호선 교수가 최근 공개된 '운명전쟁49'에서 하차한 일을 두고 직접 입을 열었다.

16일 이호선 교수는 자신의 계정에 '自愧之心(자괴지심·스스로 부끄럽게 여기는 마음)'이라는 한자어와 함께 디즈니플러스 '운명전쟁49'에서 하차하게 된 이유를 밝혔다.

이호선 교수는 "누가 뭐래도 저는 평생 기독교인이다. 또 그보다는 짧지만 꽤 오래 상담했다"며 말문을 열었다.

이어 그는 "그래서 하나님 시선을 늘 의식하고 저와 함께하는 모든 내담자를 위해 기도한다. 내담자들 중에는 불안 봇짐을 지고 점집과 종교기관 그리고 상담 현장을 오가는 분들도 많이 계신다"면서 "그 때문에 상담과 무속의 차이도 잊지 않고 공부한다. 운명을 읽는 것인지 운명을 찍는 것인지, 상담과 무속은 어떤 차이가 있는지 연구하며 그 속에서 저의 정체성을 잃지 않기 위해 부단히 노력한다. 그 모든 순간에도 고통받는 분들이 있음을 기억합니다"라고 적었다.

특히 그는 프로그램에서 1회 이후 모습을 드러내지 않은 이유에 대해서도 솔직히 밝혔다. 이호선 교수는 "최근 방영된 프로그램을 1회 만에 내려온 건, 막상 시작하고서야 제가 나설 길이 아닌 걸 알았기 때문"이라며 "보다 신중하게 나아갈 길 앞에 서야 함을 배웠다. 이 나이에도 부끄러운 방식으로나마 다시 배운다. 들어선 길에서 돌아서 정신을 바짝 차리고 살겠다"라고 전하며 스스로를 돌아봤다.


한편 디즈니+의 오리지널 예능 '운명전쟁49'는 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 신들린 서바이벌을 펼치는 작품으로 서바이벌 예능에 새로운 패치를 장착하며 신선한 충격과 재미를 선사한다. '

이호선 교수는 현재 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 학과장으로 재직 중이다. 또한 JTBC '이혼 숙려 캠프'를 통해 대중에게 얼굴을 알렸으며, 현재 tvN STORY '이호선 상담소'에서 가족 간의 불통 문제를 해결하는 해결사로 맹활약 중이다.

다음은 이호선 SNS글 전문

다음은 이호선 SNS글 전문

누가 뭐래도 저는 평생 기독교인입니다. 또 그보다는 짧지만 꽤 오래 상담을 했지요. 그래서 하나님 시선을 늘 의식하고, 저와 함께하는 모든 내담자를 위해 기도하지요. 내담자들중에는 불안봇짐을 지고 점집과 종교기관 그리고 상담현장을 오가는 분들도 많이 계시지요. 때문에 상담과 무속의 차이도 잊지않고 공부합니다. 운명을 읽는 것인지 운명을 찍는 것인지,상담과 무속은 어떤 차이가 있는지 연구하며 그 속에서 저의 정체성을 잃지않기 위해 부단히 노력합니다. 그 모든 순간에도 고통받는 분들이 있음을 기억합니다. 최근 방영된 프로그램을 1회만에 내려온 건, 막상 시작하고서야 제가 나설 길이 아닌걸 알았기 때문입니다. 보다 신중하게 나아갈 길앞에 서야함을 배웠습니다. 이 나이에도 부끄러운 방식으로나마 다시 배웁니다. 들어선 길에서 돌아서 정신을 바짝 차리고 살겠습니다.

