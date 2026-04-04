송일국, '190cm 삼둥이'에 치여사는 근황 "사춘기 반항, 판사母 아닌 내게 쏟아" ('불후')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 송일국이 '삼둥이' 민국이의 뜻밖의 근황을 공개해 이목을 집중시킨다.

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KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(4일) 방송되는 750회는 '불후의 명곡-2026 연예계 가왕전 2부'로, 앨범 또는 음원을 정식 발매한 연예계 만능 엔터테이너들이 총출동해 끼와 실력의 대격돌을 벌인다. 특히 2부에는 랄랄, 개그콘서트 <챗플릭스> 팀, 송일국&오만석(뮤지컬 <헤이그> 팀), 이찬석, 조혜련이 출격해 눈과 귀를 사로잡는 고퀄리티 무대를 펼칠 예정이다.

이 가운데 송일국은 "방송에서 정식으로 노래를 부르는 것이 처음"이라며 전에 없던 긴장감을 드러내 눈길을 끈다. 이와 함께 송일국은 "사실 아내가 법원 밴드부 회장이고, 민국이는 작곡 공부를 준비 중"이라며 '음악 가족 DNA'를 공개하면서 "민국이한테 '불후'에 나간다고 하니 '네? 아빠가요?'하며 코웃음을 치더라"라며 쓴웃음을 지어 주변을 웃음바다로 만든다.

이어 '삼둥이'의 사춘기 근황이 초미의 관심으로 떠오른다고. 이찬원이 "지금 사춘기 세게 올 때 아니냐"라며 호기심 어린 눈망울을 빛내자, 송일국은 "지금 쎄다. 하루하루 기도하면서 살고 있다"라는 의미심장한 한마디로 폭소를 자아낸다. 또한 송일국은 "엄마가 법원에서 일해도 사춘기가 오냐"라는 질문에 "사춘기 반항이 엄마한텐 안 간다. 다 나한테 와서 힘든 것"이라며 설움을 토해내 배꼽을 잡게 한다. 이때 김준현이 "사춘기 때는 아빠가 방송에서 자기들 이야기하는 것도 별로 안 좋아할 거다"라고 귀띔하자, 후환이 두려워진 송일국은 대뜸 카메라를 보며 "얘들아, 이해해 줘. 먹고살아야 돼"라고 애원해 주위 모두를 포복절도하게 만든다는 후문이다.

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한편, 송일국은 본 무대에서는 토크대기실 속 짠 내 나는 현실 아빠 모습과는 달리 묵직한 아우라로 명곡판정단을 사로잡는다. 조용필의 '꿈'을 선곡해 오만석과 함께 무대에 오른 송일국은 '헤이그 특사 파견 120주년'의 의미를 더해, 뮤지컬의 클라이맥스처럼 가슴 벅찬 감동과 여운의 무대를 꾸민다는 전언.

이처럼 '현실 슈퍼맨'과 '연예계 가왕'의 모습을 오가며 활약할 송일국의 모습은 '불후의 명곡-2026 연예계 가왕전 2부' 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

'불후의 명곡-2026 연예계 가왕전'은 지난 3월 28일(토) 1부에 이어 오늘(4일) 2부로 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com