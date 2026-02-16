박정민, '퇴사' 충주맨과 약속 지켰다…'휴민트' 1인 무대인사 뜨거운 열기

기사입력 2026-02-16 20:01


박정민, '퇴사' 충주맨과 약속 지켰다…'휴민트' 1인 무대인사 뜨거운 …
사진 제공=NEW

박정민, '퇴사' 충주맨과 약속 지켰다…'휴민트' 1인 무대인사 뜨거운 …
사진 제공=NEW

박정민, '퇴사' 충주맨과 약속 지켰다…'휴민트' 1인 무대인사 뜨거운 …
사진 제공=NEW

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '휴민트'에서 열연을 펼친 배우 박정민이 영화 홍보 사상 전례 없는 충주시 1인 무대인사에 참여해 눈길을 끈다.

13일 오후 박정민은 CGV 충주교현, 메가박스 충주연수를 찾아 무대인사를 진행했다. '충주시' 유튜브 채널에 출연했던 박정민은 영상에서 공약한 무대인사에 오겠다는 약속을 지켰다. 예매 오픈과 동시에 매진을 기록했던 만큼 무대인사 현장 역시 열기로 가득해 영화에 대한 관심을 입증했다.

박정민은 "항상 충주에 와서 무대인사를 하고 싶다는 생각을 했었다. 이번에 좋은 기회로 오게 되어 기쁘다. 앞으로도 출연하는 영화가 있으면 최대한 충주를 찾을 수 있게 노력하겠다"며 "오늘 뮤직비디오 촬영 당시 화사씨가 선물한 옷을 입고 왔다"고 비하인드를 전하기도 했다. 각종 유튜브와 라디오 출연부터 충주시 무대인사까지 완벽한 '휴민트' 홍보조장으로 거듭나고 있는 박정민의 활약은 앞으로도 계속될 예정이다.


박정민, '퇴사' 충주맨과 약속 지켰다…'휴민트' 1인 무대인사 뜨거운 …
사진 제공=NEW
한편 '휴민트'(감독 류승완)는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로, 배우 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등이 출연했다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"손 잡고 걸었는데"…태진아♥옥경이, 치매 투병 7년 차 '휠체어' 근황(조선의 사랑꾼)

2.

'충주맨' 김선태, 퇴사 둘러싼 '추잡한 루머' 정면돌파..."동료 공격 제발 멈춰"

3.

'태진아♥' 옥경이, 2년 전과 달랐다…휠체어 탄 아내 '치매 7년 차'

4.

박나래 전 매니저 "주사이모, 왜 지금 날 저격"…실명 공개에 '당혹'

5.

박수홍 16개월 딸, 광고 17개 찍더니 가족 중 '최고' 부자..."큰 손 아기" ('행복해다홍')

연예 많이본뉴스
1.

"손 잡고 걸었는데"…태진아♥옥경이, 치매 투병 7년 차 '휠체어' 근황(조선의 사랑꾼)

2.

'충주맨' 김선태, 퇴사 둘러싼 '추잡한 루머' 정면돌파..."동료 공격 제발 멈춰"

3.

'태진아♥' 옥경이, 2년 전과 달랐다…휠체어 탄 아내 '치매 7년 차'

4.

박나래 전 매니저 "주사이모, 왜 지금 날 저격"…실명 공개에 '당혹'

5.

박수홍 16개월 딸, 광고 17개 찍더니 가족 중 '최고' 부자..."큰 손 아기" ('행복해다홍')

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 설상 역사상 첫 金' 최가온-'쇼트트랙 銀' 황대헌, 밀라노에서 이재명 대통령 축전 받았다

2.

'중원 초토화' 홍명보호 초비상 촉각, '어깨 부상' 백승호 전문의 만난다..."중대한 부상, 모든 선택지 고민"

3.

'불법인줄 몰랐다'면 가중처벌? '일벌백계' 천명한 롯데…도박 4인방 향한 철퇴 "이중징계? 피하지 않겠다" [SC시선]

4.

잇단 부상 변수...WBC 야구대표팀, 오키나와 2차 캠프 스타트

5.

[오피셜]'노래하는 수원FC 득점왕'싸박, 리비아리그 알아흘리 이적...이번에도 '노래' 신고식[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.