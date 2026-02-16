"손 잡고 걸었는데"…태진아♥옥경이, 치매 투병 7년 차 '휠체어' 근황(조선의 사랑꾼)

기사입력 2026-02-16 15:37


"손 잡고 걸었는데"…태진아♥옥경이, 치매 투병 7년 차 '휠체어' 근황…
사진 제공=TV CHOSUN

[스포츠조선 정빛 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼' 설 특집에 찾아온 태진아♥옥경이 부부가 2년 전과는 확연히 달라진 치매 투병의 일상을 공개한다.

2월 16일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 설을 맞이하여 2년 만에 '조선의 사랑꾼'을 찾아온 태진아와 옥경이 부부가 시청자 앞에 모습을 드러낸다.

부부의 영상이 공개되기 전 황보라는 "제발 좋아지셨으면 좋겠다..."라며 간절하게 염원했다. 하지만, 영상 속 옥경이는 2년 전과 다르게 휠체어를 타고 등장해 충격을 자아냈다.

최성국은 "(옥경이 님이) 이제 휠체어를 타고 다니신다"면서 화들짝 놀랐다. 황보라도 "그때만 해도 휠체어 타지 않으셨다. 손 잡고 걸어 다니셨는데..."라며 부쩍 기운이 없어진 옥경이의 모습에 안타까움을 드러냈다.

"어디 가시냐"는 제작진의 물음에 아내 옥경이의 휠체어를 밀고 있던 태진아는 "병원에 간다"면서 치매 투병 7년 차인 옥경이의 정기검진 날이라고 밝혔다. VCR로 이들을 지켜보던 강수지도 "기운이 없어 보이신다"라며 2년 전 기운찼던 모습과는 달리, 확연하게 달라진 옥경이를 걱정했다. 정기검진 날 담당의가 전한 옥경이의 정확한 현 상태는 '조선의 사랑꾼' 본 방송에서 확인할 수 있다.

모두의 안타까움을 자아낸 태진아♥옥경이 부부의 치매 투병 속 사랑은 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 2월 16일(월) 오후 10시에 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

