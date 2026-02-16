'초호화 결혼' 김옥빈, 통창 너머 도심뷰 신혼집…"제가 그린 그림도"

기사입력 2026-02-16 14:55


[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김옥빈이 자연을 콘셉트로 꾸민 신혼집을 공개했다.

김옥빈은 최근 자신의 SNS에 "요즘 내가 그린 그림과 새로 산 그림으로 나의 홈을 꾸미는 중. 콘셉트는 풀, 돌, 나무, 자연. 가장 못 그린 게 제 거예요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 따뜻한 우드 톤이 돋보이는 널찍한 거실과 다이닝 공간이 담겼다. 통창 너머로는 도심 전경이 시원하게 펼쳐졌고, 베이지 컬러 소파와 원목 가구들이 조화를 이루며 차분한 분위기를 자아냈다. 벽면에는 풀과 나뭇잎을 모티브로 한 그림들이 걸려 있어 자연 친화적인 감성을 더했다.


특히 김옥빈이 직접 그렸다고 밝힌 작품과 새로 구매한 그림을 함께 배치해 공간을 꾸민 점이 눈길을 끈다. 돌을 연상시키는 추상화부터 초록빛 잎사귀를 담은 작품까지, '풀·돌·나무'라는 콘셉트가 집 안 곳곳에 녹아들어 있다. 김옥빈은 유쾌하게 "가장 못 그린 게 제 것"이라며 겸손한 농담을 덧붙여 팬들의 웃음을 자아냈다.

한편 김옥빈은 지난해 11월 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다. 그는 "신랑 될 사람은 곁에 있으면 늘 웃게 되는, 다정하고 자상한 사람"이라며 "새로이 시작하는 앞으로의 시간을 열심히 잘 가꿔 나가겠다"고 결혼 소감을 밝혔다.

