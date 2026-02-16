"충격적 비주얼! 반짝반짝 눈이 부셔~GGGGG" 실력X미모 다 가진 女컬링 '5G' 日팬-매체도 난리법석[밀라노 스토리]

한국 여자 컬링 대표팀이 밀라노-코르티나 동계올림픽 한일전에서 승리한 직후 일본 매체와 팬들이 '컬링 미녀 군단'의 매력에 열광하고 있다.
스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 여자 컬링 국가대표팀 경기도청(5G)은 16일(한국시각) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 일본과의 대회 라운드로빈 5차전에서 7대5로 이겼다.8엔드 후공에서 김민지의 미친 더블 테이크 아웃으로 3점 대량득점 한 것이 결정적이었다. 9엔드 2점을 내준 후 6-5로 쫓겼지만 10엔드, 스킵 김은지가 완벽한 투구로 1점을 추가하며 마무리, 2점차 짜릿한 승리를 거뒀다. 세계랭킹 3위, 2018년 평창 은메달 이후 8년 만의 포디움에 도전하는 한국은 이날 승리로 라운드로빈 5경기 3승2패를 기록하게 됐다. 10개 팀이 한 차례씩 맞붙는 라운드로빈 후 상위 4개 팀이 준결승에 올라 토너먼트로 메달 색깔을 가리는 방식으로 이제 라운드 로빈 반환점을 돌았다.
15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 일본의 경기에서 2엔드에서 1점을 더 따낸 한국 대표팀 김민지와 설예은이 하이파이브를 하며 기뻐하고 있다.
'이건 됐다'
컬링 한일전, 기분좋은 승리
한국의 승리 후 일본 팬들 사이엔 실력만큼 눈부신 미모가 화제가 됐다. 일본 닛칸스포츠는 '비주얼이 너무 강력하지 않아?'라는 제하에 한국 컬링대표팀을 향한 팬들의 뜨거운 시선을 주목했다. 이 매체는 "일본과 대결중인 한국 대표팀 선수들이 '너무 예쁘다'며 SNS에서 화제가 되고 있다"고 보도했다.
일본 TV 생중계에 스톤 위치를 확인하며 진지한 표정으로 때론 환한 미소로 대화를 나누는 선수들의 모습이 비쳐지며 팬들이 상대 팀이지만 이들의 환한 미모와 밝은 에너지에 매료됐다. 밸런타인 데이인 지난 14일엔 올림픽 채널이 설예은과 영국 남자 컬링 대표팀 바비 래미의 열애 사실과 2년 러브스토리를 공개하며 뜨거운 화제가 된 사실도 소개했다.
이어 이 매체는 "한국 최초의 컬링 금메달에 도전하는 '미녀 집단'을 향해 SNS에선 '한국 캡틴 입매가 귀엽다. 아니 미인들이 너무 많잖아, 스루 한 후에 표정이 좋다' '한국 여자컬링 대표팀, 비주얼이 너무 강력하지 않아?' 등의 반응이 쏟아졌다"고 소개했다.
김은지 사진제공=대한체육회X삼성 갤럭시
김수지 사진제공=대한체육회X삼성 갤럭시
설예은 사진제공=대한체육회X삼성 갤럭시
설예지 사진제공=대한체육회X삼성 갤럭시
'컬링은 사랑입니다'
일본 매체 더 다이제스트 역시 경기 후 일본서 인기몰이를 한 5G의 미모에 주목했다. 이 매체는 '생중계를 시청한 팬들 사이에서는 실력뿐만 아니라 선수들의 미모와 스타일도 화제가 됐다. SNS에는 '미녀 군단' '다들 피부가 매끈매끈 반짝반짝' '김수지가 제일이다''예쁘고 강해서 완패' 'K팝 그룹 같다'는 댓글이 쏟아졌다"며 분위기를 전했다. "김은지, 김민지, 김수지, 설예은, 설예지 등 5명 전원이 검은 머리를 뒤로 묶은 스타일이라는 점도 독특하다. 참고로 설예은은 컬링 남자 영국 대표 바비 래미와 교제 중"이라고 덧붙였다. 실력도 미모도 인성도 1등, 여자 컬링 대표팀은 한국시간 17일 오전 3시 5분 중국과 6차전에서 4승에 도전한다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com