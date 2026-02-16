'충주맨' 김선태, 퇴사 둘러싼 '추잡한 루머' 정면돌파..."동료 공격 제발 멈춰"

기사입력 2026-02-16 16:14


'충주맨' 김선태, 퇴사 둘러싼 '추잡한 루머' 정면돌파..."동료 공격…

[스포츠조선 김준석 기자] 충북 충주시 공식 유튜브 채널을 운영해 온 '충주맨' 김선태 주무관이 퇴사를 둘러싼 각종 루머에 대해 직접 입을 열었다.

16일 김선태 주무관은 충주시 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 장문의 글을 올리고 "최근 저의 퇴사와 관련해 여러 추측과 이야기가 나오고 있다"며 "일부에서 제기된 '왕따설'과 같은 내부 갈등 내용은 사실이 아니다"라고 선을 그었다.

그는 "저의 퇴사는 개인적인 목표 달성과 향후 새로운 도전에 대한 고민 끝에 나온 결정"이라며 "특정 인물이나 조직과의 갈등 때문은 아니다"라고 강조했다.

이어 "그동안 함께 일해 온 동료 공직자분들과 시민 여러분께 항상 감사한 마음뿐"이라고 덧붙였다.

특히 김 주무관은 최근 일부 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 제기된 내부 갈등설이 충주시 공직자들에 대한 비난으로 번지는 상황에 대해 안타까움을 드러냈다.

그는 "여러 보도와 추측으로 인해 충주시 동료들이 공격당하고, 이를 넘어 전체 공직자에 대한 비판으로 이어지는 것에 진심으로 가슴이 아프다"며 "더 이상 확인되지 않은 추측과 무분별한 비판이 확대되지 않기를 바란다"고 호소했다.

마지막으로 그는 "비록 저는 떠나지만 함께 해왔던 충주시 동료 여러분들과 국민을 위해 고생하시는 전체 공직자분들을 항상 응원하겠다"며 "저의 후임인 지호가 좋은 영상을 계속 만들 예정이니 충주시 유튜브를 앞으로도 많이 사랑해 달라"고 전했다.

앞서 김선태 주무관은 지난 13일 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어갔다.


그는 "공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로하고 이제 작별 인사를 드린다"며 "많이 부족한 제가 성공을 거둘 수 있었던 건 구독자 여러분의 성원 덕분"이라고 밝힌 바 있다.

한편 '충주맨'은 특유의 자조 섞인 유머와 패러디 감각으로 전국적인 인지도를 얻으며 공공기관 유튜브의 새로운 모델로 평가받아 왔다.

그의 퇴사 소식 이후 채널 구독자가 일시적으로 감소하는 등 적지 않은 파장이 이어지고 있다.

김선태의 새로운 도전이 무엇일지, 그리고 '충주맨' 이후 충주시 유튜브가 어떤 색깔로 재편될지 관심이 모이고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최준희, 결혼 발표 후 '♥11살 연상 예랑'과 故 최진실 먼저 찾았다 "고맙고 미안한 남자"

2.

'초호화 결혼' 김옥빈, 통창 너머 도심뷰 신혼집…"제가 그린 그림도"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 인정 후 일침 "저에게 가족은 쉽지 않아…자극적 콘텐츠가 아니다" (전문)

4.

“나도 피해자” 노홍철, ‘약 취한 사자’ 의혹에 새 추가 입장

5.

'태진아♥' 옥경이, 2년 전과 달랐다…휠체어 탄 아내 '치매 7년 차'

연예 많이본뉴스
1.

최준희, 결혼 발표 후 '♥11살 연상 예랑'과 故 최진실 먼저 찾았다 "고맙고 미안한 남자"

2.

'초호화 결혼' 김옥빈, 통창 너머 도심뷰 신혼집…"제가 그린 그림도"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 인정 후 일침 "저에게 가족은 쉽지 않아…자극적 콘텐츠가 아니다" (전문)

4.

“나도 피해자” 노홍철, ‘약 취한 사자’ 의혹에 새 추가 입장

5.

'태진아♥' 옥경이, 2년 전과 달랐다…휠체어 탄 아내 '치매 7년 차'

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격적 비주얼! 반짝반짝 눈이 부셔~GGGGG" 실력X미모 다 가진 女컬링 '5G' 日팬-매체도 난리법석[밀라노 스토리]

2.

'韓 설상 역사상 첫 金' 최가온-'쇼트트랙 銀' 황대헌, 밀라노에서 이재명 대통령 축전 받았다

3.

"지우고 싶은 1년" 최악의 부진 털어낼 신호탄인가...양석환이 돌아왔다, 첫 실전부터 장쾌한 홈런포 [시드니 현장]

4.

'중원 초토화' 홍명보호 초비상 촉각, '어깨 부상' 백승호 전문의 만난다..."중대한 부상, 모든 선택지 고민"

5.

'KBO 평정' 폰세의 비결? "내안의 작은 아이 되찾았다" 이제 '찐'류현진 후배 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.