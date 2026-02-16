'충주맨' 김선태, 퇴사 둘러싼 '추잡한 루머' 정면돌파..."동료 공격 제발 멈춰"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 충북 충주시 공식 유튜브 채널을 운영해 온 '충주맨' 김선태 주무관이 퇴사를 둘러싼 각종 루머에 대해 직접 입을 열었다.
이어 "그동안 함께 일해 온 동료 공직자분들과 시민 여러분께 항상 감사한 마음뿐"이라고 덧붙였다.
마지막으로 그는 "비록 저는 떠나지만 함께 해왔던 충주시 동료 여러분들과 국민을 위해 고생하시는 전체 공직자분들을 항상 응원하겠다"며 "저의 후임인 지호가 좋은 영상을 계속 만들 예정이니 충주시 유튜브를 앞으로도 많이 사랑해 달라"고 전했다.
앞서 김선태 주무관은 지난 13일 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어갔다.
그는 "공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로하고 이제 작별 인사를 드린다"며 "많이 부족한 제가 성공을 거둘 수 있었던 건 구독자 여러분의 성원 덕분"이라고 밝힌 바 있다.
한편 '충주맨'은 특유의 자조 섞인 유머와 패러디 감각으로 전국적인 인지도를 얻으며 공공기관 유튜브의 새로운 모델로 평가받아 왔다.
그의 퇴사 소식 이후 채널 구독자가 일시적으로 감소하는 등 적지 않은 파장이 이어지고 있다.
김선태의 새로운 도전이 무엇일지, 그리고 '충주맨' 이후 충주시 유튜브가 어떤 색깔로 재편될지 관심이 모이고 있다.
narusi@sportschosun.com