'韓 설상 역사상 첫 金' 최가온-'쇼트트랙 銀' 황대헌, 밀라노에서 이재명 대통령 축전 받았다

기사입력 2026-02-16 15:56


'韓 설상 역사상 첫 金' 최가온-'쇼트트랙 銀' 황대헌, 밀라노에서 이…
사진=대한체육회

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 한국 선수단 첫 금메달의 주인공 최가온(세화여고)이 이재명 대통령의 축전을 받았다.

15일(한국시각) 대한체육회에 따르면 최가온은 이날 이탈리아 밀라노 선수촌에서 이수경 선수단장(대한빙상경기연맹 회장)으로부터 이 대통령의 축전을 전달받았다.

최가온은 지난 12일 열린 대회 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점으로 금메달을 수확했다. 한국 선수단의 대회 첫 금메달이자, 한국 설상 역사상 최초의 올림픽 금메달이었다.

이 대통령은 축전에서 "최가온 선수의 이번 메달은 대한민국이 더 이상 눈 위의 '도전자'에 머물지 않고, 하프파이프라는 가장 상징적인 프리스타일 종목에서도 세계 정상과 어깨를 나란히 하는 나라가 됐음을 보여주는 의미 있는 이정표"라고 했다.

이어 "최가온 선수의 서사는 '넘어져도 다시 일어서면 길은 이어진다'는 희망의 증거다. 두려움을 이겨낸 용기가 어떤 모습인지 온 세계에 보여준 빛나는 장면이었다"고 덧붙였다.

설상 종목에 대한 지원도 약속했다. 이 대통령은 "정부는 스노보드를 비롯한 설상 종목의 저변을 넓히고, 선수들이 안전하고 전문적인 환경에서 훈련할 수 있도록 인프라와 지원을 강화해 나가겠다"고 했다.

같은 날 쇼트트랙 황대헌(강원도청)도 축전을 받았다. 황대헌은 지난 14일 열린 쇼트트랙 남자 1500m에서 은메달을 수확했다.

이 대통령은 "치열한 레이스 속에서 끝까지 포기 않고 놀라운 집중력을 발휘해 이룬 성취는 국민께 큰 감동과 희망을 안겨줬다"면서 "황대헌 선수는 부상과 회복의 시간에도 멈추지 않았다. 굳은 각오와 꺼지지 않는 열정으로 소중한 결실을 얻을 수 있었다"고 했다.
밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최준희, 결혼 발표 후 '♥11살 연상 예랑'과 故 최진실 먼저 찾았다 "고맙고 미안한 남자"

2.

'초호화 결혼' 김옥빈, 통창 너머 도심뷰 신혼집…"제가 그린 그림도"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 인정 후 일침 "저에게 가족은 쉽지 않아…자극적 콘텐츠가 아니다" (전문)

4.

“나도 피해자” 노홍철, ‘약 취한 사자’ 의혹에 새 추가 입장

5.

'태진아♥' 옥경이, 2년 전과 달랐다…휠체어 탄 아내 '치매 7년 차'

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격적 비주얼! 반짝반짝 눈이 부셔~GGGGG" 실력X미모 다 가진 女컬링 '5G' 日팬-매체도 난리법석[밀라노 스토리]

2.

'韓 설상 역사상 첫 金' 최가온-'쇼트트랙 銀' 황대헌, 밀라노에서 이재명 대통령 축전 받았다

3.

"지우고 싶은 1년" 최악의 부진 털어낼 신호탄인가...양석환이 돌아왔다, 첫 실전부터 장쾌한 홈런포 [시드니 현장]

4.

'중원 초토화' 홍명보호 초비상 촉각, '어깨 부상' 백승호 전문의 만난다..."중대한 부상, 모든 선택지 고민"

5.

'KBO 평정' 폰세의 비결? "내안의 작은 아이 되찾았다" 이제 '찐'류현진 후배 [SC포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격적 비주얼! 반짝반짝 눈이 부셔~GGGGG" 실력X미모 다 가진 女컬링 '5G' 日팬-매체도 난리법석[밀라노 스토리]

2.

'韓 설상 역사상 첫 金' 최가온-'쇼트트랙 銀' 황대헌, 밀라노에서 이재명 대통령 축전 받았다

3.

"지우고 싶은 1년" 최악의 부진 털어낼 신호탄인가...양석환이 돌아왔다, 첫 실전부터 장쾌한 홈런포 [시드니 현장]

4.

'중원 초토화' 홍명보호 초비상 촉각, '어깨 부상' 백승호 전문의 만난다..."중대한 부상, 모든 선택지 고민"

5.

'KBO 평정' 폰세의 비결? "내안의 작은 아이 되찾았다" 이제 '찐'류현진 후배 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.