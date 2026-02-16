김대호, 9개월 만 4억 벌었다더니..."일도 하기 싫어. 30억 벌면 은퇴"

기사입력 2026-02-16 17:33


김대호, 9개월 만 4억 벌었다더니..."일도 하기 싫어. 30억 벌면 …

김대호, 9개월 만 4억 벌었다더니..."일도 하기 싫어. 30억 벌면 …

김대호, 9개월 만 4억 벌었다더니..."일도 하기 싫어. 30억 벌면 …

[스포츠조선 김준석 기자] 전 아나운서 겸 방송인 김대호가 프리랜서 전향 이후 '은퇴'를 언급했다.

최근 강사 이지영 채널 '이지영'에는 김대호가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

영상 속 김대호는 인생관, 경제적 자유에 대한 생각을 솔직하게 털어놨다.

이날 김대호는 앞으로의 꿈을 묻는 질문에 "지금 당장은 은퇴가 꿈이다"라고 답해 눈길을 끌었다.

그는 "일하기 싫다. 그냥 내 멋대로, 하고 싶은 일을 하고 싶을 때 하며 살고 싶다"며 방송 활동보다 소소한 삶에 대한 바람을 드러냈다.

특히 그는 '은퇴의 기준'에 대해 구체적인 수치를 제시했다. 김대호는 "경제적 자유가 은퇴 후 삶을 가장 빠르게 실현할 방법"이라며 "혼자 산다고 가정하면 30억 원, 가족이 있다면 100억 원이 기준"이라고 밝혔다.

또 김대호는 주거에 대한 생각도 덧붙였다. 그는 "사람들이 말하는 50억~60억 원대 주택을 뜻하는 게 아니다"라며 "서울에서 10억 원대 중반에서 20억 원 안쪽이면 네 식구가 오붓하게 살 수 있다고 본다. 떵떵거리거나 화려한 수준은 아니다"라고 설명했다. 이어 "방 3개, 많으면 4개에 화장실 2개면 충분하다"며 현실적인 기준을 제시했다.

이에 이지영이 "지금도 파이어(조기 은퇴)가 가능한 것 아니냐"고 묻자 김대호는 "돈이 없어도 마음만 먹으면 지금도 가능하다. 다만 현실적으로 가능한 선에서 가장 빠르게 움직이려 한다"고 답했다.


한편 김대호는 지난 2011년 MBC 아나운서로 입사해 14년 만인 지난해 퇴사한 후 프리랜서 방송인으로 활동중이다. 그는 과거 서울 서대문구 홍제동 소재 약 2억 원 상당의 주택을 매입해 거주 중이며 인근 옆집을 추가로 사들여 현재 2채를 보유하고 있다고 밝힌 바 있다.

김대호는 지난해 12월 자신의 채널을 통해 "퇴사 후 9개월 동안 벌어들인 수입이 MBC에 계속 다녔다면 4년치 연봉에 해당한다"고 말해 화제를 모았다. 이어 "재직 당시 14년 차 차장 연봉이 약 1억 원 수준이었다"고 전하기도 했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'초호화 결혼' 김옥빈, 통창 너머 도심뷰 신혼집…"제가 그린 그림도"

2.

최준희, 결혼 발표 후 '♥11살 연상 예랑'과 故 최진실 먼저 찾았다 "고맙고 미안한 남자"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 인정 후 일침 "저에게 가족은 쉽지 않아…자극적 콘텐츠가 아니다" (전문)

4.

"손 잡고 걸었는데"…태진아♥옥경이, 치매 투병 7년 차 '휠체어' 근황(조선의 사랑꾼)

5.

'태진아♥' 옥경이, 2년 전과 달랐다…휠체어 탄 아내 '치매 7년 차'

연예 많이본뉴스
1.

'초호화 결혼' 김옥빈, 통창 너머 도심뷰 신혼집…"제가 그린 그림도"

2.

최준희, 결혼 발표 후 '♥11살 연상 예랑'과 故 최진실 먼저 찾았다 "고맙고 미안한 남자"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 인정 후 일침 "저에게 가족은 쉽지 않아…자극적 콘텐츠가 아니다" (전문)

4.

"손 잡고 걸었는데"…태진아♥옥경이, 치매 투병 7년 차 '휠체어' 근황(조선의 사랑꾼)

5.

'태진아♥' 옥경이, 2년 전과 달랐다…휠체어 탄 아내 '치매 7년 차'

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격적 비주얼! 반짝반짝 눈이 부셔~GGGGG" 실력X미모 다 가진 女컬링 '5G' 日팬-매체도 난리법석[밀라노 스토리]

2.

'韓 설상 역사상 첫 金' 최가온-'쇼트트랙 銀' 황대헌, 밀라노에서 이재명 대통령 축전 받았다

3.

'중원 초토화' 홍명보호 초비상 촉각, '어깨 부상' 백승호 전문의 만난다..."중대한 부상, 모든 선택지 고민"

4.

"지우고 싶은 1년" 최악의 부진 털어낼 신호탄인가...양석환이 돌아왔다, 첫 실전부터 장쾌한 홈런포 [시드니 현장]

5.

'KBO 평정' 폰세의 비결? "내안의 작은 아이 되찾았다" 이제 '찐'류현진 후배 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.