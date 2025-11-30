'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근…

'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"
[스포츠조선 김수현기자] 가수 박서진의 동생 박효정이 다이어트 후 요요를 고백했다.
29일 방송된 KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박서진 가족들의 이야기가 그려졌다.
원래 박효정은 85.5kg였는데 무려 17kg를 감량해서 현재 68.9kg라고.
박서진은 "쟤 생일은 몰라도 몸무게는 안다"라며 친오빠 다운 면모를 보였다.
다시 재본 박효정의 몸무게는 바로 76kg였다. 박서진은 "니 지금 생각 있나"라며 촌철살인을 날렸다. 피나는 다이어트로 살을 뺐지만 다시 요요가 온 것.
항상 SNS에서 맛있는 요리를 해 올리는 이요원에 박서진은 "어떻게 살이 안찌시냐. 박효정한테 비법 좀 알려줘라"라 했다.
이요원은 "저는 끝까지 먹지 않는 게 비법 같다. 배가 부르면 더이상 먹지 않는다"면서 '유지하는 체중에 대해 "47~48kg를 유지한다"라 밝혔다.
이에 은지원은 "47kg면 효정이는.."이라며 말을 잇지 못했고, 박서진은 "누나 두 명이 박효정이다"라고 놀라워 했다.
shyun@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.