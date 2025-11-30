'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"

기사입력 2025-11-30 00:57


'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근…

[스포츠조선 김수현기자] 가수 박서진의 동생 박효정이 다이어트 후 요요를 고백했다.

29일 방송된 KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박서진 가족들의 이야기가 그려졌다.

원래 박효정은 85.5kg였는데 무려 17kg를 감량해서 현재 68.9kg라고.

박서진은 "쟤 생일은 몰라도 몸무게는 안다"라며 친오빠 다운 면모를 보였다.


'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근…
다시 재본 박효정의 몸무게는 바로 76kg였다. 박서진은 "니 지금 생각 있나"라며 촌철살인을 날렸다. 피나는 다이어트로 살을 뺐지만 다시 요요가 온 것.

항상 SNS에서 맛있는 요리를 해 올리는 이요원에 박서진은 "어떻게 살이 안찌시냐. 박효정한테 비법 좀 알려줘라"라 했다.

이요원은 "저는 끝까지 먹지 않는 게 비법 같다. 배가 부르면 더이상 먹지 않는다"면서 '유지하는 체중에 대해 "47~48kg를 유지한다"라 밝혔다.

이에 은지원은 "47kg면 효정이는.."이라며 말을 잇지 못했고, 박서진은 "누나 두 명이 박효정이다"라고 놀라워 했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

혼주 한복 입은 신애라♥차인표, 子 결혼식 현장..'금수저 며느리' 맞이

2.

‘시그널’·‘헬로고스트’ 이문수, 폐암 투병 중 별세..향년 76세

3.

심현섭♥정영림, 결혼 7개월 만에 결단 내렸다 "큰 희망은 없어"

4.

'놀뭐' 이이경 하차 후..유재석 시선에 하하·주우재 연이은 실수 '최대 위기'

5.

지드래곤, 홍콩 화재 참사에 1억 9천 기부 "복구 힘쓰는 소방관·자원봉사자 응원" [공식]

연예 많이본뉴스
1.

혼주 한복 입은 신애라♥차인표, 子 결혼식 현장..'금수저 며느리' 맞이

2.

‘시그널’·‘헬로고스트’ 이문수, 폐암 투병 중 별세..향년 76세

3.

심현섭♥정영림, 결혼 7개월 만에 결단 내렸다 "큰 희망은 없어"

4.

'놀뭐' 이이경 하차 후..유재석 시선에 하하·주우재 연이은 실수 '최대 위기'

5.

지드래곤, 홍콩 화재 참사에 1억 9천 기부 "복구 힘쓰는 소방관·자원봉사자 응원" [공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

'월클 된 슛돌이' 이강인 연봉 220억은 받아라! 적정 연봉은 김덕배보다 높은 '세계 38위'(CIES)

2.

KT 점퍼 입었다, 김현수 FA 드라마 종영..."시간 오래 걸린 이유, 설명하려면 너무 길다" [수원 현장]

3.

'33승 듀오' 폰세-와이스 해체, 한화도 받아들였다…에르난데스 영입→"남은 한 자리도"

4.

"450여 장면을 모두 확인했다" 공격은 보장→수비 리스크까지 덜어냈다…1년 만에 컴백, 어떻게 이뤄졌다

5.

강백호-페라자-노시환-문현빈 '다이너마이트 넘어 핵'...그런데 외야 수비는 어떻게?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.