'마이큐♥' 김나영, 시아버지 눈물 고백에 왈칵..."며느리만 괜찮으면 돼"

기사입력 2026-02-15 21:45


[스포츠조선 조윤선 기자] 김나영의 시아버지가 며느리를 향한 각별한 애정을 드러내며 눈물을 보였다.

15일 유튜브 채널 '노필터티비'에는 '복층 아파트에 살고 있는 김나영 시부모님 집 똑똑똑!'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 김나영 남편 마이큐의 부모님이 출연했다.

이날 김나영의 시어머니는 아들 마이큐와 김나영이 만난다는 사실을 처음 들었을 당시 기분을 묻자 "내가 남편보다 4개월 정도 먼저 알았다. (아들이) 나한테 제일 먼저 와서 이야기했다"며 "그러다 어느 날 전화가 와서 '뉴스에 나올 거 같으니까 아빠한테도 말해야 할 거 같다'고 하더라. 그래서 남편한테 이야기했을 때 굉장히 놀라더라"고 회상했다. 이어 "우리가 딸이 있는데 남편이 '딸도 아냐'고 묻더라. 그래서 '알고 있다'고 했더니 '딸한테 전화해 봐'라고 하더라"고 덧붙였다.


김나영의 시아버지는 "딸에게 전화한 이유는 나영이가 TV에 나오는 모습만 봤지 사생활도 모르고 아무것도 모르니까 나영이에 대해서 그래도 제일 객관적으로 볼 수 있는 사람이 젊은 사람들이니까 딸한테 전화해서 '네 생각은 어떠냐'라고 물었다"며 "그러니까 딸이 '나영이 생각하면 참 좋은 일이잖아요. 얼마나 좋은 일이에요. 아빠'라고 하더라. 그래서 우리는 두말하지 않았다"고 밝혔다.

특히 김나영의 시아버지는 홀로 마음고생했을 며느리를 떠올리며 눈물을 보이기도 했다. 그는 "문득 그런 생각이 들었다. '나영이 자신만 괜찮으면 됐지'라고 생각하고 기도를 쭉 하니까 마음에 평안이 왔다"며 "주위에서 나영이에 대한 평판도 다 따뜻하고 좋고, 열심히 삶을 살아가는 모습이 다른 사람들한테 모범이 되는 거 같더라. 그래서 그만하면 됐다고 생각했다"고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.