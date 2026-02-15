"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과까지 했는데...밀라노 빙판에 또 울었다, 스토다드 벌써 네 번째 '꽈당'

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[스포츠조선 이현석 기자]또 넘어졌다. 코린 스토다드(미국)는 다시 한번 빙판 위에 쓰러졌다.
스토다드는 15일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 예선 4조 경기에서 조 3위로 예선 탈락했다.
2위로 달리던 스토다드는 추격해오던 가브리엘 토폴스카(폴란드)와 충돌했다. 두 선수는 막판까지 다시 레이스를 이어갔지만, 토폴스카에 밀린 스토다드가 탈락했다.
스토다드는 이번 대회 최다 '꽈당'의 주인공이다. 10일 쇼트트랙 첫날 경기에서는 500m 예선, 혼성 2000m 계주 준준결선, 준결선에서 모두 넘어지는 모습까지 보였다. 특히 한국과의 충돌이 화제를 모았다. 12번째 바퀴에서 선두를 달리던 미국은 코린 스토다드가 갑작스럽게 휘청이며 넘어졌다. 스토다드로서는 몸의 균형을 잃고 선택지 없이 쓰러진 상황 뒤따라오던 코트니 사로는 스토다드를 피했으나, 달려나오던 김길리는 도저히 피할 수 없는 방향으로 다가오며 펜스쪽에서 결국 충돌하고 말았다.
한국은 충돌 이후 뒤로 경기를 이어갔지만 역전의 기회는 없었다. 어드밴스를 위해 한국은 항의에 나섰다. 준결승 직후 페널티에 따른 어드밴스 적용을 주장하며 소청 절차를 밟으려 했으나, 판정은 번복되지 않았다. 한국이 어드밴스를 받지 못한 건 충돌 당시 한국이 3위를 달리고 있었기 때문이다. 규정상 어드밴스를 받으려면 충돌 당시 (결승 진출권인) 1, 2위로 달리고 있어야 한다. 하지만 한국은 김길리가 레이스를 펼칠 당
충돌 당사자인 스토다드를 향한 비난 여론이 커졌었다. 스토다드가 김길리와 충돌해 한국이 결선에 오르지 못한 것은 안타까운 일이지만, 한국 팬들이 "한국에 무릎 꿇고 빌어라", "혼자 넘어져서 다쳐라" 등 지나친 비난과 구토 이모티콘 등이 선수의 SNS에 쇄도하며 선수는 결국 이를 버티지 못하고 현재는 댓글창을 폐쇄하는 지경에 이르렀다. 스토다드는 경기 후에도 믹스드존에서 아무런 인터뷰도 응하지 않고 고개를 숙이고 떠났다. 스토다드는 이후 결국 SNS로 공개 사과까지 하며 다시 고개를 숙여야 했다.