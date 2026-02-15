노홍철, 졸린 사자와 인증샷 논란..“약물 영향 아니냐” 의혹 확산

[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 노홍철이 아프리카에서 촬영한 '초원 라이프' 사진과 영상이 최근 다시 주목받고 있다. 이전에는 사자와 가까이 있는 모습이 주목을 받았지만, 최근에 일부 누리꾼들 사이에서 동물 학대 가능성에 대한 의혹이 제기됐다.

온라인 커뮤니티와 SNS에는 '노홍철 인스타그램에 올라온 약물 영향 사자'라는 글이 확산되고 있다.

문제가 된 게시물은 노홍철이 지난달 30일 개인 계정에 올린 사진과 영상으로, 그는 "잠자는 사자의 털끝을 건드려 본다"는 글과 함께 아프리카 초원 숙소에서 촬영한 장면을 공개했다. 영상에는 숙소 주변을 자유롭게 오가는 기린, 얼룩말, 누와 함께 백사자 곁에 앉아 배를 쓰다듬고 나란히 걷는 모습이 담겼다. 일부 누리꾼들은 장면이 현실과는 다소 거리가 있어 보인다며 "AI 합성 아니냐"는 반응을 보이기도 했다.

한 아프리카 전문 여행사는 게시물과 관련해 "사자의 행동이 평소와 달리 무기력해 보인다"며, 관광객 체험 과정에서 동물에게 약물이 사용될 가능성을 제기했다. 진정제나 수면제 사용 여부는 확인되지 않았으나, 일부에서는 동물 체험 과정에서 동물이 통제되는 것처럼 보일 수 있다는 의견이 나왔다.

여행사 측은 2015년 다큐멘터리 'Blood Lions'를 언급하며, 사자를 이용한 일부 관광 산업과 통조림 사냥(Canned hunting) 구조에 대해 지적했다. 해당 다큐멘터리는 보존·연구·오아원 시설로 포장된 장소에서 동물의 번식과 관리 방식, 일부 개체가 사냥 산업으로 넘어가는 과정을 다룬 바 있다.

논란이 된 숙소는 탄자니아 킬리만자로 국립공원 인근의 사파리형 숙박 시설로, SNS를 통해 인지도를 얻었다. 초식동물과 근접 체험이 가능하고 사자와 가까이 촬영할 수 있는 점이 특징이지만, 일부 방문 후기에서는 "동물의 움직임이 평소보다 둔하게 보였다", "촬영을 위해 일부 제어가 있었던 것 같다"는 우려가 제기되기도 했다.

현재 해당 시설에서 진정제가 실제로 사용되었는지는 확인되지 않았다. 노홍철 측도 이와 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다. 그럼에도 불구하고, 상업적 야생동물 체험을 둘러싼 윤리적 논쟁은 다시 주목을 받고 있다.

tokkig@sportschosun.com

