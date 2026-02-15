억울했던 박상면, 마약 루머로 조연상 후보 탈락 “2년간 작품 쉬었다”

|
[스포츠조선 박아람 기자]노희영과 박상면이 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 어른들의 깨달음 토크로 안방극장에 훈훈함을 안겼다.
이어 노희영은 200여 개 히트 브랜드를 성공시킨 '브랜딩의 여왕'으로서 '두바이 쫀득 쿠키'가 흥행할 수밖에 없는 이유로 "우리나라 사람들이 가지고 있는 요소들을 다 가지고 있다"라고 꼽았다. '두바이 쫀득 쿠기'가 대한민국 인기템인 초코파이와 초콜릿 쿠키, 그리고 유행한 두바이 초콜릿을 결합시킨 것이기 때문에 유행은 당연하다고 설명한 것.
12회 두 번째 손님으로 등장한 다재다능한 배우 박상면은 시작부터 유쾌한 분위기를 이끌었다. 문세윤, 조째즈와 몸무게 100kg 이상만 가입이 가능한 '연예계 원헌드레드 클럽'이라고 소개한 박상면은 "30년간 계속 유지를 했다"라고 해 문세윤, 조째즈의 기립박수를 받았다. 여기에 박상면은 예전 예능 프로그램에서 유재석과 라면으로 티격태격하는 영상이 최근 화제가 되면서 초등학생 팬들이 생겼다고 해 웃음을 유발했다.
또한 지난해 19년 만에 KBS '연기대상'에서 우수상을 받은 박상면은 긴장감으로 머릿속이 하얘진 탓에 엉뚱한 소감을 고백했다고 전해 웃음을 터트렸다. 이후 박상면은 시트콤 최초, 최고 시청률 37%를 기록한 히트작 '세 친구'가 연기 인생의 터닝 포인트였다며 '세 친구' 이후 몸값이 4~5배 뛰었고, 그 후 영화 '달마야 놀자', '조폭 마누라'가 도합 약 1,200 관객 수를 동원하면서 '박천만'이라는 별명이 붙었던 화려한 전성기를 증언했다.
하지만 그 후 주연으로 나선 영화들이 좋은 성적을 거두지 못하면서 침체기를 겪었다는 박상면은 "그때 제가 반성을 많이 했다. 그래서 또다시 시작했다"라며 마음을 비우고 다시 조연으로 돌아가 기회를 잡으려 노력했다고 이야기했다.
과거 잘못된 찌라시로 인해 KBS 연기대상 후보에서 제외됐던 경험을 회상하기도 했다.
그는 시청률 50.8%를 기록하며 큰 인기를 얻었던 드라마 '제빵왕 김탁구' 출연 당시를 떠올리며, "드라마 덕분에 시상식 인기상 후보로 올랐다는 연락을 받았는데, 그 무렵 배우 P씨의 대마초 혐의 소문이 돌기 시작했다"고 말했다.
이어 박상면은 "해당 배우와 제 출연작이 비슷하다 보니 상황이 점점 심각해졌다. 찌라시에서는 실명을 밝히지 않았지만 방송국에서는 마치 내가 그 배우인 것처럼 오해했다"고 설명했다.
그는 "실명이 나오지 않은 상태에서 제가 '대마초 안 했다'고 해도 어색한 상황이었다. 결국 저는 조연상 후보였을 뿐 수상을 약속받은 것도 아니었는데, 후보에서 제외됐다는 연락을 받았다. 인터넷에는 이미 제가 그 배우인 것처럼 퍼져 있었다"고 당시 상황을 토로했다.
나중에 문제의 대마초 관련 소문은 실제 배우와 관련된 것으로 확인됐다.
박상면은 이 사건으로 2년간 작품을 쉬게 되는 억울한 일도 있었지만 좌절보다는 사람들과의 만남으로 극복했다고 해 특유의 밝은 에너지를 드러냈다. 친한 인맥으로 대선배이자 여행 메이트 이덕화를 뽑은 박상면은 즉석에서 전화 통화를 하며 절친함을 뽐냈고, 또 다른 절친한 선배인 고두심과도 전화 통화를 연결하며 끈끈함을 내비쳤다. 특히 고두심이 전한 "지금까지 잘 살아왔으니까 지금처럼 그냥. 그리고 변할 사람이 아니야"라는 응원 메시지에 울컥한 박상면은 "너무 고맙지"라며 눈물을 펑펑 흘렸다.
마지막으로 8년의 무명 생활 중 아버지의 갈빗집에서 아르바이트를 했다고 한 박상면은 그때 실전으로 익힌 '병 따기' 묘기를 보여줬고, 숟가락부터 국자, 하이힐, 편의점 의자까지 진기명기에 가까운 '병 따기 쇼'에 3MC는 폭소를 터트렸다. 박상면은 "정말 나오고 싶었던 '김주하의 데이앤나잇'에 나오게 된 게 신기했다"라며 "올해는 마음먹으면 다 될 것 같다는 생각이 (들었다)"라고 끝까지 긍정의 기운을 전파했다.
