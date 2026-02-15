"우리동네 설상 최초 금메달리스트!" 내아이처럼 기특한 최가온,'플래카드' '금수저' 화제속 반포 이웃들 자부심↑...'세화여고 같은 학년' 신지아도 밀라노 최고스타[밀라노 스토리]

14일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 스노보드 하프파이프 금메달리스트 최가온 기자회견이 열렸다. 금메달 들고 포즈 취하는 최가온. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.14/
오메가 시계 받은 '한국 1호 금메달' 최가온
[스포츠조선 전영지 기자]'대한민국 최초 스노보드 금메달리스트' 최가온(18…세화여고)이 거주하는 반포 아파트 이웃들의 축하 현수막 관련 팬들의 관심이 쏟아지고 있다.
14일 온라인 커뮤니티를 중심으로 최가온의 금메달 소식과 함께 서울 서초구 반포동 고급 아파트 단지 래미안 원펜타스에 내걸린 대형 현수막 사진이 퍼져나갔다. 아파트 단지 입구에 걸린 현수막에는 '래미안 원펜타스의 자랑, 최가온 선수! 대한민국 최초 설상 금메달을 축하합니다'라는 문구 아래 '래미안 원펜타스 입주민 일동'이라고 씌어 있다.
서초구 주민 커뮤니티에선 '가온 선수가 아들과 동갑이라 너무 뭉클하고 안쓰럽다. 부모님도 대단하시고 아이도 기특하다' '동네주민 딸이다' '서초구 주민인 것이 자랑스럽다' '같은 아파트 주민이다. 끈기 있게 힘든 과정을 견디는 모습이 우리 자녀들의 귀감'이라며 이웃에 사는 18세 금메달리스트의 쾌거를 자신의 일처럼 기뻐하고 축하하는 모습이었다.
하프파이프 최가온 결선 1차 시기
터져버린 울음
14일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 스노보드 하프파이프 금메달리스트 최가온 기자회견이 열렸다. 기자들의 질문에 답하고 있는 최가온.
최가온은 인근 세화여중을 졸업하고 현재 강남 8학군 세화여고에 재학 중이다. 래미안 원펜타스는 서울 반포 고가 아파트 단지로 최근 실거래가 기준 전용 79㎡(24평형)가 30억원 중반대에 거래됐다. 전용 200㎡( 60평형)는 90억~110억원, 전용 245㎡(74평형)는 120억~150억원대로 가격대가 형성된 것으로 알려졌다. 일부 팬들이 최가온을 향해 '금수저'라는 수식어를 붙이며 부동산, 집값 논쟁을 이어가자 일부 팬들은 '여고생이 본인 꿈을 향해서 열심히한 것뿐인데'라며 불편한 시각을 드러내기도 했다.
한편 최가온이 재학중인 태광그룹 학교법인인 일주세화학원 산하 세화여고는 새해 3학년이 되는 최가온에게 특별장학금을 수여한다. 구체적 금액과 수여 일정은 추후 논의를 거쳐 확정할 계획이다. 태광그룹은 "최가온 선수는 세화여중을 거쳐 세화여고에 재학 중인 '세화인'으로 학교 측은 내부 장학규정에 따라 그동안 최 선수의 등록금과 수업료, 학교운영지원비 전액을 지원하며 학업과 운동 병행을 뒷받침해 왔다"고 밝혔다.
세화여고는 2014년 소치동계올림픽 때도 당시 2학년 재학중이던 쇼트트랙 금메달리스트 심석희에게 일주세화학원, 학교, 총동창회가 장학금 1000만원을 전달한 바 있다. 이번 밀라노-코르티나 올림픽에는 최가온 외에도 동갑내기 신지아가 피겨스케이팅 스타로 뜨거운 인기를 누리고 있다. 18일 쇼트 프로그램과 20일 프리 스케이팅에서 첫 올림픽 무대에 도전한다.
15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 1000m 예선이 열렸다. 경기장 찾은 최가온.
한편 금메달 직후 최가온은 14일 밀라노 코리아하우스에서 열린 기자회견에서 "한국에 빨리 돌아가 할머니가 해주는 밥을 먹고 싶다. 친구들과 파자마 파티를 하기로 했다"며 10대 소녀다운 모습을 보였다. 15일 차준환과 함께 쇼트트랙 경기장에서 동료 선수들을 열렬히 응원한 최가온은 16일 오후 인천공항을 통해 금의환향한다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com