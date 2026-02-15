‘수술’ 차주영, 코피가 대야 한가득..“한 시간 넘게 멈추지 않았다”

기사입력 2026-02-15 10:53


[스포츠조선 박아람 기자] 배우 차주영이 과거 겪었던 심각한 출혈 증상을 공개했다.

차주영은 15일 개인 계정에 "코피가 안 멈춰. 또 시작", "한 시간 넘게..."라는 글과 함께 5년 전 사진·영상을 공개했다.

사진과 영상에는 차주영이 흘린 코피로 흥건해진 아스팔트 바닥과 세면대 앞에서 한 시간 넘게 멈추지 않는 코피를 견디는 모습이 담겼다.

또 다른 사진에는 병원에서 차주영이 흘린 코피를 모아둔 커다란 스테인리스 대야가 등장했다.

이어 그는 링거를 맞고 있는 사진과 함께 "눈 떠보면... 잘 나아서 이제 이럴 일 없게 해주세요 제발!!"라고 간절한 바람을 남겼다.

한편 지난달 소속사 고스트스튜디오는 공식 계정을 통해 "차주영이 건강상의 사유로 예정된 공식 일정과 일부 활동에 당분간 참여할 수 없게 됐다"고 밝혔다. 차주영은 장기간 지속된 반복적인 비출혈 증상으로 정밀 검사와 치료를 받아왔으며, 의료진의 소견에 따라 이비인후과 수술을 진행하게 됐다.

소속사 측은 "현재 수술 후 회복 및 경과 관찰이 필요한 단계로, 회복 기간 동안 작품 홍보 활동을 포함한 공식 일정 참여가 어렵다"며 "불가피한 일정 조정으로 관계자와 팬들에게 심려를 끼쳐드려 송구스럽게 생각한다. 배우 차주영이 안정적으로 회복할 수 있도록 최선을 다해 지원할 것"이라고 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

