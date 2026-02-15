“폭언 수준 아니냐”..김종서, 절친 서태지에 상처 받았나 ‘의절 위기’ (동치미)

|
[스포츠조선 박아람 기자] 가수 김종서가 절친인 가수 서태지와 사이가 틀어질 뻔했던 일화를 공개했다.
김종서는 "서태지는 가족보다 더 가까운 사이"라며 "제가 곡을 쓰면 가장 먼저 들려주는 사람이 서태지"라고 각별한 친분을 밝혔다.
연예계 대표 절친 노사연과 이성미. 이성미는 "언니한테는 내가 전부였다. 그때 이무송이라는 마성의 남자가 나타났다"고 운을 뗐다. 그는 "어느 날 언니가 저보고 집에 놀러오라더라. 가방을 여는데 '내꺼 뭘 사왔나' 기대감에 내 가슴이 두근거렸다. 그런데 '이거 우리 무송이 삼촌 청바지~', '이거 우리 무송이 삼촌 티셔츠~' 이러더라. 자랑하려고 나를 부른 거 였다"고 폭로해 웃음을 안겼다.
트로트계 14년 사제지간인 서주경과 강문경의 사연도 공개됐다. 서주경은 "내가 너무 대우를 많이 해줬나 싶을 때가 있다"며 강문경의 행동을 지적했다.
이에 강문경은 "제가 옆에 있을 때 보면 선생님이 화가 나면 브레이크가 없다. 감당이 안 될 정도"라고 맞받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
