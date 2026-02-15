“폭언 수준 아니냐”..김종서, 절친 서태지에 상처 받았나 ‘의절 위기’ (동치미)

최종수정 2026-02-15 09:25

“폭언 수준 아니냐”..김종서, 절친 서태지에 상처 받았나 ‘의절 위기’…

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 김종서가 절친인 가수 서태지와 사이가 틀어질 뻔했던 일화를 공개했다.

지난 14일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 말미에는 '가까운 사람이 제일 무섭다'를 주제로 한 다음 주 예고편이 공개됐다.

예고 영상에는 김종서를 비롯해 가수 김장훈, 가수 노사연, 코미디언 이성미, 가수 서주경, 가수 강문경이 출연했다.

김종서는 "서태지는 가족보다 더 가까운 사이"라며 "제가 곡을 쓰면 가장 먼저 들려주는 사람이 서태지"라고 각별한 친분을 밝혔다.

이어 "곡을 서태지한테 들려준 적이 있는데 서태지가 갸우뚱하며 '하나도 귀에 들어오는 게 없다'고 혹평을 하더라"라고 일화를 전해 웃음을 자아냈다.

이를 들은 진행자 김용만은 "거의 폭언 수준 아니냐"며 충격을 드러냈고, 김종서는 당시를 떠올리며 감정을 주체하지 못하는 모습으로 웃음을 더했다. 자막에는 '김종서, 서태지와 의절 위기...?'라는 문구가 등장해 눈길을 끌었다.

연예계 대표 절친 노사연과 이성미. 이성미는 "언니한테는 내가 전부였다. 그때 이무송이라는 마성의 남자가 나타났다"고 운을 뗐다. 그는 "어느 날 언니가 저보고 집에 놀러오라더라. 가방을 여는데 '내꺼 뭘 사왔나' 기대감에 내 가슴이 두근거렸다. 그런데 '이거 우리 무송이 삼촌 청바지~', '이거 우리 무송이 삼촌 티셔츠~' 이러더라. 자랑하려고 나를 부른 거 였다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

트로트계 14년 사제지간인 서주경과 강문경의 사연도 공개됐다. 서주경은 "내가 너무 대우를 많이 해줬나 싶을 때가 있다"며 강문경의 행동을 지적했다.


이에 강문경은 "제가 옆에 있을 때 보면 선생님이 화가 나면 브레이크가 없다. 감당이 안 될 정도"라고 맞받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.