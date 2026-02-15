스텔라 출신 김가영, 결혼한다…"좋은 사람 만났다" 수줍은 고백

기사입력 2026-02-15 06:10


[스포츠조선 이우주 기자] 스텔라 출신 김가영이 결혼한다.

광고 캐스팅 디렉터 A씨는 14일 "걸그룹 스텔라 리더였던 가영이가 시집을 가다니 벅차오른다. 매일 매일 열심이었던 귀여운 친구의 결혼 소식에 예전생각에 가슴 찡하다. 정말 기분 좋은 밤이다"라며 김가영에게 받은 메시지를 공개했다.

김가영은 A씨에게 "갑자기 이렇게 연락하기 뭔가 부끄러운데 제가 좋은 사람을 만나서 결혼을 하게 됐다"며 결혼 소식을 전했다. 김가영은 "오랜만이라 이런 연락이 불편하실 수도 있겠지만 한번뿐인 결혼식에 아무나 많이 오는 것보다 소중하게 생각했던 분들이 와주셨으면 좋겠다는 마음이 들어서 이렇게 연락하게 됐다. 혹시 시간 되시면 오셔서 자리를 빛내달라. 그럼 더더욱 행복하고 감사한 결혼식이 될 거 같다"고 조심스럽게 A씨를 초대했다. A씨를 통해 전해진 김가영의 결혼 소식에 많은 팬들의 축하가 이어지고 있다.

김가영은 KBS2 '1박2일' 국악고 소녀로 얼굴을 알린 후 2011년 걸그룹 스텔라로 데뷔했다.

2017년 스텔라 해체 후 배우로 전향한 김가영은 '조선로코-녹두전', '신의 퀴즈', '조선미인별전' 등의 드라마에 출연했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

