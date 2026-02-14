"뭐야, 실력→외모에 인성까지 좋잖아!" 日 반응 폭발…'韓 피겨 캡틴 차준환 정말 착하다, 타인에 대한 존경심이 넘친다' 극찬

14일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.14/
[스포츠조선 김가을 기자]'피겨왕자' 차준환(서울시청)이 실력에 외모는 물론, 인성까지 폭발했다.
일본의 더앤서는 14일 '차준환의 행동이 감동을 자아냈다. 그는 경기 뒤 응원을 보내는 모습을 보였다. 일본 팬들도 감동을 받았다. 라이벌에게 격려를 보내는 듯한 박수를 쳤다. 덕분에 동료이기도 한 가기야마 유마(일본)의 열연을 더욱 돋보이게 했다'고 보도했다.
차준환은 14일 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 개인전 남자 싱글 프리 스케이팅에 나섰다.
이날 차준환은 24명의 출전 선수 중 19번째로 은반에 나섰다. 프리 프로그램인 '광인을 위한 발라드'(Balada para un Loco)에 맞춰 연기를 시작했다.
그는 첫 점프 과제인 쿼드러플 살코를 깨끗하게 처리하며 기본점수 9.70점과 수행점수(GOE) 3.74점을 챙겼다. 하지만 이어진 쿼드러플 토루프를 시도하다가 크게 넘어졌다. 이 요소에서만 GOE 4.75점이 깎였다. 곧바로 일어난 차준환은 차분하게 연기를 이어갔다. 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프와 트리플 악셀을 흔들림 없이 수행했다. 전반부 4개 점프 요소를 마쳤다. 스텝 시퀀스(레벨4)로 전반부 연기를 마쳤다.
차준환은 10% 가산점이 붙는 후반부에서도 집중력을 잃지 않았다. 트리플 플립-싱글 오일러-트리플 살코 콤비네이션 점프를 완벽하게 성공했다. 트리플 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프에서 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정이 나왔다. GOE 0.34점이 감점된 것은 살짝 아쉬웠다. 하지만 체인지 풋 콤비네이션 스핀은 레벨 3을 받았다. 마지막 점프 트리플 플립은 안정적으로 마쳤다. 차준환은 코레오시퀀스와 플라잉 카멜 스핀(레벨4), 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)으로 연기를 마무리했다. 세 번째 올림픽에서 모든 연기를 마친 차준환은 한동안 은반 위에 앉아 긴 숨을 몰아쉬었다.
발표된 결과 차준환은 기술점수(TES) 95.16점, 예술점수(PCS) 87.04점을 받아 181.02점을 기록했다. 쇼트까지 합산해 273.92점을 기록했다.
중간 순위 2위에 랭크된 차준환은 키스 앤 크라이존 근처에 앉아 남은 경기를 지켜봤다. 순위는 시시각각 바뀌었다. 그는 23번째 순서던 가기야마 전까지 3위를 기록하며 1위 미하일 샤이도로프(카자흐스탄), 2위 사토 슌(일본)과 함께 상위 자리를 지켰다. 하지만 가기야마가 순식간에 2위로 올라서며 차준환은 키스 앤 크라이존을 떠나게 됐다.
차준환은 끝까지 스포츠맨십, 올림픽 정신을 발휘했다. 가기야마를 향해 박수를 보냈다. 이 장면에 중계 방송을 통해 고스란히 전해졌다. 더앤서에 따르면 일본 팬들은 '차준환이 가기야마를 응원했다', '차준환 정말 착한 사람이다', '성장 배경이 좋은 사람인 것 같다. 차준환은 언제나 차분하고 타인에 대한 존경심이 넘친다', '차준환이 손뼉 치는 모습을 보고 눈물이 났다', '정말 멋지다' 등의 반응을 보였다.
일본은 이번 대회 내내 차준환에 대한 관심을 드러내고 있다. 더앤서는 앞서 '차준환은 올 시즌 최고점을 받았다. 어린 시절 아역으로도 활약하며 광고 등에도 출연했다고 한다. 해외 매체의 잘생긴 운동선수 순위에도 상위에 랭크된다. 실력도 한국 피겨의 에이스다. 4년 전 베이징 대회에선 5위를 기록했다. 그는 피겨 팬들에게는 익숙한 존재다. 하지만 올림픽이 지상파 생중계라는 점에서 다시 한 번 주목을 받고 있다'고 전했다. 당시 이 매체에 따르면 일본 팬들은 '전혀 어색함 없는 아이돌이다', '준환이 저 소년이었나', '피겨 선수인데도 클로즈업 될 때의 귀여움과 단정한 얼굴은 그를 좋아하는 이유 중 하나일지도 모른다. 멋지다' 등의 긍정 반응을 쏟아냈다.
한편, 차준환은 이날 출전 선수 24명 중 4위를 차지했다. 이로써 차준환은 한국 남자 싱글 역대 최고 성적을 다시 썼다. 종전 기록은 차준환 본인이 4년 전 베이징 대회에서 쓴 5위였다.
새 역사 속에서도 아쉬움이 남을 수밖에 없는 상황이었다. 동메달을 목에 건 사토(274.90점)과의 격차가 단 0.98점이었기 때문이다.
경기 뒤 차준환은 "경기에 계속 임하면서 올림픽, 밀라노에서 마지막 '스케이이팅이니까' 생각이 들었다. 어떻게 마무리리가 될까. 아무리 생각해도 가장 중요했던 것은 자신에게 집중하고 최선을 다하는 것이었다. 그 부분에 대해서는 충분히 성실했다. 어떻게 아쉬움이 남지 않을 수 있을까. 하지만 쇼트도, 프리도 과정만 놓고 본다면 최선을 다했다. 미련, 후회 없이 다 쏟아붓고 나왔다. 그렇기에 과정의 성취는 얻은 것 같다. 결과에 대한 성취는 아쉽지만 계속 메달을 꿈꾸고 있다고 말한 것에 비해 성취는 못했지만, 선수로서의 인생이 아닌 사람으로서의 인생에 큰 배움이지 않았나 싶다"고 성숙하게 말했다.