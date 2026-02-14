"난장판 된 밀라노" '백플립' 세계 1위 美 말리닌 '8위 침몰'→日, 銀-銅 '수확'…'쇼트 5위' 샤이도르프 32년 만의 金, 더 아쉬운 4위 차준환

14일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 미국 말리닌. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.14/
[스포츠조선 김성원 기자]차준환이 역대 올림픽 최고 성적을 달성했지만 피겨스케이팅 남자 싱글에선 대이변이 일어났다. 그야말로 '난장판'이었다. 그래서 아쉬움이 더 남는다.
피겨스케이팅 남자 싱글 세계 1위인 '쿼드 신' 일리야 말리닌(미국)이 무너졌다. 말리닌(미국)은 14일(이하 한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 싱글 프리스케이팅에서 4바퀴 반을 회전하는 쿼드러플 악셀을 포함해 무려 4개의 점프를 놓쳤다.
7개의 점프 중 쿼드러플 악셀은 싱글, 쿼드러플 루프는 더블, 쿼드러플 살코는 더블 살코 등으로 대체됐다. 예상하지 못한 몰락이었다. 그는 쿼드러플 악셀 점프(4회전 반)를 성공한 최초의 선수다. 또 6종의 쿼드러플(4회전) 점프를 모두 성공한 유일한 선수다. 그러나 22세에게는 올림픽 무대의 중압감이 상상을 초월했다. 이를 뛰어넘는 데 실패했다.
팀 이벤트(단체전)에서 부진했던 말리닌은 11일 열린 쇼트프로그램에선 부활의 날개를 펼쳤다. 108.16점을 받아 1위를 차지했다. 일본의 가기야마 유마(103.07점), 프랑스 아당 샤오잉파(102.55점)가 뒤를 이었다.
환상 백플립도 뒤집지 못한 아쉬운 결과 (밀라노=연합뉴스) 서대연 기자 = 13일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 남자 싱글 프리 스케이팅에 출전한 미국 일리야 말리닌이 백플립 기술을 선보이고 있다.
그러나 말리닌은 프리에서 156.33점으로 15위에 그쳤고, 쇼트 점수를 합한 최종 총점 264.49점으로 8위에 머물렀다. 개인 최고 총점(333.81점)과는 무려 69.32점 차이가 났다.
말리닌의 트레이드 마크인 '백플립(공중 뒤돌기)'도 빛을 발했다. 그는 스텝 시퀀스에서 백플립을 또 시도했다. 백플립은 반세기 전인 1976년 인스브루크 올림픽에서 당시 테리 쿠비츠카(미국)가 처음 연기했다. 그러나 국제빙상경기연맹(ISU)는 부상 위험을 이유로 이 기술을 금지했다.
규정을 무시하고 백플립을 시도하는 선수에겐 감점 페널티까지 부여했다. 1998년 나가노 올림픽에선 아프리카계 프랑스대표 수리야 보날리가 은퇴 무대에서 '인종차별 항의'의 표시로 백플립을 수행했다. 피겨가 백인과 아시아 선수들이 독식하고 있다는 불만을 백플립을 통해 토해냈다.
금기시됐던 백플립은 2024년 6월 봉인해제됐다. ISU는 "고난도 기술이 보편화된 현대 피겨에서 백플립을 금지하는 것은 더 이상 논리적이지 않다"며 정식 기술로 인정했다. 말리닌은 역사적인 장면을 연출했지만 감동은 사라졌다.
가기야마도 부진했다. 그는 첫 번째 과제 쿼드러플 살코부터 두 번째 과제 쿼드러플 플립, 여섯 번째 과제 쿼드러플 토루프까지 3개의 4회전 점프를 모두 실패했다.
7위로 떨어진 샤오잉파의 점프 실수도 쏟아졌다. 첫 과제인 쿼드러플 러츠와 두 번째 과제 쿼드러플 토루프, 네 번째 과제 쿼드러플 살코, 다섯 번째 과제 트리플 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프에서 흔들리며 잇따라 감점받았다.
2018년 평창동계올림픽에서 한국 남자 싱글 역대 최고 순위인 15위에 오른 차준환은 2022년 베이징 대회에선 5위를 기록했다. 밀라노에서 한 계단 더 끌어올리며 출전한 19명 중 4위로 마감했다.
차준환은 두 번째 점프에서 실수가 있었다. 쿼드러플 토루프 점프를 뛰다가 넘어지면서 수행점수(GOE) 4.75점이 깎였고, 총점에서 감점 1점도 받았다. 이 점프에 성공했다면 총점이 7점 이상 올라 가기야마(280.06점)를 제치고 은메달까지 노려볼 수 있었다.
차준환은 프리에서 181.02점을 기록, 쇼트까지 합산해 총점 273.92점을 기록했다. 동메달을 목에 건 사토 슌(일본·274.90점)과의 점수 차는 1점도 안되는 0.98점에 불과했다. 슌의 경우 쇼트에서 9위에 불과했지만 프리에서 반전에서 공했다. 차준환의 쇼트 순위는 6위였다.
카자흐스탄의 미하일 샤이도로프가 291.58점으로 금메달을 목에 걸었다. 그는 쇼트에서 5위(92.94점)에 그쳤지만 프리에서 흠없는 연기로 198.64점으로 1위를 차지했다. 샤이도로프와 말리닌의 프리 점수 차는 무려 40점이 넘게 났다.
샤이도로프는 블라디미르 스미르노프가 1994년 릴레함메르 동계올림픽 남자 50km 크로스컨트리 스키에서 우승한 이후 32년 만에 카자흐스탄에 금메달을 선물했다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com