영하 눈축제서 ‘수영복 무대’..아이돌 그룹, 노이즈 마케팅 논란 확산

[스포츠조선 박아람 기자] 일본에서 활동하는 한 아이돌 그룹 멤버가 한겨울 야외 무대에 수영복 차림으로 올라 공연을 펼친 사실이 알려지며 논란이 확산되고 있다. 소속사는 사과문을 내고 재발 방지를 약속했다.
13일 TV아사히 등 현지 언론에 따르면, 히로시마를 거점으로 활동하는 지하 아이돌 그룹 플랑크스타즈는 지난 8일 삿포로 눈축제 야외 무대에 올랐다. 당시 현장에는 폭설이 내리고 영하의 추위가 이어졌던 것으로 전해졌다.
논란은 공연 도중 한 멤버가 파란색 학생용 수영복 차림으로 등장하면서 불거졌다. 해당 멤버는 아이스크림을 손에 든 채 노래를 부르는 퍼포먼스를 선보였으며, 다른 멤버들 역시 반팔 상의와 짧은 체육복 하의 차림으로 무대에 섰다.
공연 사진은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 확산되며 조회 수 1300만 회를 넘겼다. 온라인에서는 "가족 단위 관람객이 많은 행사에서 부적절한 의상"이라는 지적과 함께 "노이즈 마케팅을 위해 멤버들을 내몬 것 아니냐"는 비판이 이어졌다. "동상에 걸릴 수 있다"는 우려도 나왔다.
논란이 커지자 소속사는 9일 공식 입장을 내고 "해당 의상은 멤버가 직접 선택한 것"이라면서도 "의상과 연출로 걱정과 불쾌감을 드린 점을 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "안전 관리와 사회적 통념, 법규 준수를 강조해왔으나 돌발 상황을 사전에 막지 못한 점을 통감한다"며 "추운 환경에서는 따뜻한 복장을 갖추도록 하는 등 재발 방지를 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
다만 사과문 게시 이후에도 당시 무대 사진을 잇달아 올리면서, 일부 누리꾼들 사이에서는 사과의 진정성을 의심하는 반응도 나오고 있다.
플랑크스타즈는 방송 활동보다는 라이브 공연과 이벤트를 중심으로 팬들과 직접 소통하는 이른바 '지하 아이돌' 그룹이다. 그간 여러 차례 구설에 오르기도 했다. 2022년에는 멤버 사진 촬영 티켓 판매와 관련한 부적절한 공지로 비판을 받았으며, 2023년에는 행사 도중 멤버가 남성 팬에게 주방용 세제를 먹였다는 논란이 불거진 바 있다.