일본까지 인정 또 인정! "뇌진탕 검사"→"불굴의 정신으로 진행" 최가온 금메달 소식에..."완벽했다" 감탄

기사입력 2026-02-14 02:45


일본까지 인정 또 인정! "뇌진탕 검사"→"불굴의 정신으로 진행" 최가온…
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 금메달 들고 포즈 취하는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/

일본까지 인정 또 인정! "뇌진탕 검사"→"불굴의 정신으로 진행" 최가온…
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 1차 시기에서 넘어지며 부상 당한 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/

[스포츠조선 이현석 기자]최가온의 투혼, 그리고 엄청난 성적을 일본도 조명했다.

일본의 라이브도어뉴스는 13일 '스노보드 여자 하프파이프 결승에서 한국의 최가온 선수가 금메달을 차지했다'고 보도했다.

라이브도어뉴스는 '1차 시기에서 두 번째 기술 착지 과정에서 크게 넘어지며 한동안 일어나지 못했다. 뇌진탕 검사까지 했다. 불굴의 정신으로 경기를 계속했다. 마지막 기회였던 3차 시기에서 모든 기술을 완벽하게 성공시키며 감격의 표정을 지었습니다. 점수는 90.25점으로 당시 1위에 올랐고, 크게 기뻐했다'고 전했다.


일본까지 인정 또 인정! "뇌진탕 검사"→"불굴의 정신으로 진행" 최가온…
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 금메달이 확정되자 동메달을 딴 일본 오노 미츠키 선수가 축하해주고 있다. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/
최가온은 13일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 올림픽 3연패에 도전한 한국계 미국인 클로이 김(88.00점)을 제치고 시상대 맨 꼭대기에 섰다.

최가온은 이날 1차 시기에서 크게 넘어지며 뇌진탕 검사를 받아야 했고, 2차 시기에서도 다시 넘어졌다. 그러나 마지막 3차 시기에서 완벽한 연기를 펼치며 단숨에 선두로 뛰어올랐다.


일본까지 인정 또 인정! "뇌진탕 검사"→"불굴의 정신으로 진행" 최가온…
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 3차 시기 점프를 선보이고 있는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/
일본도 감탄했다. 닛칸스포츠는 '아시아의 선수들이 스노보드 시상대를 섭렵했다'고 했다. 일본의 더앤서는 '최가온디 대역전의 금메달로 눈물을 흘렸다. 최가온은 이번 시즌 월드컵에서 3승을 거뒀다. 3연패를 노린 클로이 김은 은메달, 오노 미츠키가 동메달을 따냈다'고 했다. 일본의 겐다이는 ' 2회째도 넘어져 부상으로부터 경기 계속이 위험해지는 가운데, 임한 3번째 시도로 세계를 경악시켰다. 스위치백 900, 프론트 사이드 900, 백사이드 900과 2회전 반기를 계속해서 결정, 90.25점의 하이 스코어를 마크했다'고 했다.


일본까지 인정 또 인정! "뇌진탕 검사"→"불굴의 정신으로 진행" 최가온…
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 금메달이 확정되자 동메달을 딴 일본 오노 미츠키 선수가 축하해주고 있다. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/
한편 최가온은 시상식에서도 절뚝거리며 힘겹게 발걸음을 옮겨 전세계를 놀라게 한 부상 투혼을 선보였다. 경기 후 방송인터뷰에서도 "지금 당장은 무릎이 좀 아프다. 1차 때 세게 넘어지고 나서 어디 하나 부러진 줄 알았다. 그래도 순간 힘이 돌아와서 일어났다"며 "솔직히 말하면 크게 말리는 사람은 없었다. 월드컵이라면 바로 그만뒀을 수도 있다. 하지만 이건 내가 7살 때부터 원했던 올림픽이어서 넘어지더라도 끝까지 해보자는 생각이 들었다"고 웃었다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손연재, '돈자랑 비판' 의식했나..."왜 샀는지 모르겠다" 과소비 반성

2.

활동 중단 박나래, ‘무편집’ 강제 복귀된 이유가..“피해자 많기 때문” (올댓스타) [종합]

3.

조윤희 딸, 말레이시아 국제학교 다녔다..교복 입고 '우월 비주얼'

4.

[SC이슈] '올림픽 단독중계' JTBC, '金' 최가온 패싱에 민심 들끓는데 눈치없는 '시청률' 자랑만

5.

'재혼' 서동주, 12억에 산 50년 폐가...재개발 확정에 대박 터졌다 (도시탐구)

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 정체불명 영상에 발칵! → 나승엽 고승민 김동혁 '게임장' 포착 날벼락.. "사실 관계 파악 중"

2.

"절뚝절뚝"→"눈물 폭발" 韓 2008년생 '올림픽 새 역사' 최가온 '기적의 드라마'…전 세계가 같이 울었다 '극찬 폭발'

3.

[공식발표] 롯데 대충격! 불법 게임장에 1명 더 있었다. 4인 즉각 귀국 조치 → "엄중하게 대처하겠습니다" 공개 사과

4.

英 매체 단독 보도! '박지성 주장 박탈' 레드냅, 토트넘 신임 사령탑 부임 가능성…욕심 그득그득 "맡겨만 달라"

5.

충격적이다! '4연승' 마이클 캐릭 계약 종료→'투헬 감독 부임' 급부상…맨유, 시즌 끝나면 선임 작업 착수

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 정체불명 영상에 발칵! → 나승엽 고승민 김동혁 '게임장' 포착 날벼락.. "사실 관계 파악 중"

2.

"절뚝절뚝"→"눈물 폭발" 韓 2008년생 '올림픽 새 역사' 최가온 '기적의 드라마'…전 세계가 같이 울었다 '극찬 폭발'

3.

[공식발표] 롯데 대충격! 불법 게임장에 1명 더 있었다. 4인 즉각 귀국 조치 → "엄중하게 대처하겠습니다" 공개 사과

4.

英 매체 단독 보도! '박지성 주장 박탈' 레드냅, 토트넘 신임 사령탑 부임 가능성…욕심 그득그득 "맡겨만 달라"

5.

충격적이다! '4연승' 마이클 캐릭 계약 종료→'투헬 감독 부임' 급부상…맨유, 시즌 끝나면 선임 작업 착수

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.