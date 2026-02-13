제이쓴, ♥홍현희 감량+사업 홍보 논란에 입열었다 "다이어트약 아냐, 스스로 노력한 결과"[전문]

|
[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 제이쓴이 아내 홍현희의 다이어트 관련 의혹에 대해 직접 해명했다.
최근 출시한 자신의 사업 제품에 대해서는 "제가 출시한 제품은 다이어트 약이 아니"라며 "'다이어트 보조제', '다이어트 약'을 만들었다고 헤드라인을 잡으셨는데 제가 이번에 출시한 제품들은 건강기능식품도 아니고 의약품도 아닌 일반식품"이라고 설명했다. 이어 그는 "현희가 건강한 식습관을 되찾아 가는 과정에서 꾸준히 섭취했던 식초, 오일, 야채를 좀 더 안전하고 균일한 품질로 간편하게 섭취할 수 있도록 제품화한 것"이라고 부연했다.
특히 제이쓴은 "저는 현희가 건강을 위해 식습관을 바꾸고, 식전에 야채와 식초를 챙겨먹고, 간헐적 단식을 하고, 어느날은 성공하고 어느날은 실패하기도 하면서 매일매일 노력하는 모습을 옆에서 지켜봤고 함께하기도 했다"며 "건강을 특별히 신경 쓰지 않던 사람이 달라지는 모습을 보면서, 그 마음이 진심이라는 걸 느꼈다"고 전했다.
앞서 홍현희는 지난해부터 꾸준히 시작한 다이어트로 최근 10kg 이상 감량하며 화제를 모았다. 얼굴뿐만 아니라 상하체 군살까지 눈에 띄게 줄어든 그녀는, 공개한 사진을 통해 슬림한 몸매를 자랑했다. 특히 홍현희는 체중 감량 과정에서 위고비, 마운자 같은 체중 감량 주사를 전혀 사용하지 않았다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 '혈당 관리'를 비법으로 꼽으며 "특별한 식단을 한 것은 아니고, 혈당 관리에 집중하며 식습관을 조절하다 보니 자연스럽게 살이 빠졌다"고 솔직하게 전했다.
그러나 이번 다이어트 성공과 맞물려 논란도 일었다.
제이쓴은 아내의 건강과 다이어트 과정을 돕기 위해 혈당 관리에 도움을 줄 수 있는 식품을 직접 기획·제작했으며, 일부에서는 홍현희의 체중 감량을 제이쓴의 사업 아이템과 연결짓는 비판 여론이 일기도 했다.
다음은 제이쓴 SNS글 전문
안녕하세요, 제이쓴입니다.
어제 오늘 현희의 감량과
클럽홍당무 론칭에 대해서
자극적인 제목의 기사들, 게시글들이 좀 나왔는데요,
이전부터 꾸준히 지켜봐주신 분들에 대해서는
걱정이 없지만,
기사 헤드라인이나 게시물로 처음 접하시는 분들은
사실과 다른 내용으로 받아들이실
우려가 있어 몇가지만 말씀드리고자 합니다.
일단 제가 출시한 제품은 '다이어트 약'이 아닙니다.
많은 기사 제목에서 제가
'다이어트 보조제', '다이어트 약'을
만들었다고 헤드라인을 잡으셨는데요.
클럽홍당무 제품에 관심을
가지신 분들은 모두 알고 계시겠지만,
제가 이번에 출시한 제품들은
건강기능식품도 아니고
의약품도 아닌 일반식품입니다.
현희가 건강한 식습관을 되찾아 가는 과정에서
꾸준히 섭취했던 식초, 오일, 야채를
좀 더 안전하고 균일한 품질로
간편하게 섭취할 수 있도록 제품화한 것이고요.
위고비나 마운자로 맞지 않았고,
처방받은 적도 없고, 계획도 없습니다.
현희를 자주 보시지 않는 분들 입장에서는
갑자기 살이 빠진것처럼 느끼실 수 있겠지만,
오랜 시간동안 현희가
필라테스는 물론, 꾸준히 걷기를 병행하면서
매일 노력한 결과라는 점은 꼭 말씀드리고 싶습니다.
운동없이 감량했다거나,
운동이 필요 없다고 말한 적은 없습니다.
감량은 식습관 개선과 운동을 함께
병행한 과정이었습니다.
단순히 먹고 빠지는 그런 말도 안되는 제품은
없습니다.
일부 편집된 영상이나
자극적인 기사 제목만으로
오해가 생기지 않기를 바랍니다.
저는 현희가 건강을 위해
식습관을 바꾸고,
식전에 야채와 식초를 챙겨먹고,
간헐적 단식을 하고,
어느날은 성공하고 어느날은 실패하기도 하면서
매일매일 노력하는 모습을 옆에서 지켜봤고
함께하기도 했습니다.
건강을 특별히 신경 쓰지 않던 사람이
달라지는 모습을 보면서,
그 마음이 진심이라는 걸 느꼈습니다.
그런 현희를 보면서 저도 달라졌던 것 같습니다.
이번 제품을 준비하면서
각 원료사 대표님 뿐만아니라
원료 선정부터 제조 과정까지
검증 가능한 범위 안에서
각 영역의 전문가분들과 함께 했습니다.
클럽홍당무 브랜드는
단순히 제품을 만들어 판매하는 것이 아니라,
현희가 평생 건강한 루틴 안에서
좋은 식품을 꾸준히 섭취할 수 있도록
고민하며 준비한 결과물입니다.
저는 물론이고 제 가족이 먹는 것이고,
그 과정을 영상으로 투명하게 보여드렸습니다.
현희와 비슷한 고민을 하는 분들께 작은 도움이라도
될 수 있다면 그걸로 충분하다고 생각합니다.
저도 현희도 아직은 서툰게 많고
앞으로 더 해나가야 하는것도 많겠지만.
현희의 감량도 클럽홍당무에서
제가 선보이는 제품들도
하루이틀의 노력으로 이루어진게
아니라는 점 꼭 말씀드리고 싶었습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.