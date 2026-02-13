[공식발표]'올림픽 新 기록' 韓 18세 최가온, 金 포상금 3억원+a→950만원 '에디션 시계' 주인공 됐다

13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 금메달 들고 포즈 취하는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/
[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 올림픽 새 역사를 쓴 최가온(세화여고) 대한스키·스노보드협회 포상금 3억원을 받는다.
최가온은 13일(이하 한국시각) 이탈리아 리비뇨의 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 받으며 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회 한국의 첫 금메달이자, 설상 종목 역사상 최초의 금메달을 목에 걸었다. 또한, 이 종목 최연소 금메달 기록(17세 3개월)도 세웠다.
대한스키·스노보드협회는 올림픽 금메달에 3억원, 은메달에 2억원, 동메달에는 1억원의 포상금을 책정했다. 스키협회는 2014년부터 롯데그룹이 회장사를 맡으며 포상 제도를 꾸준히 확대했다. 올림픽과 세계선수권대회, 월드컵, 청소년올림픽과 주니어 세계선수권대회의 경우 메달 입상뿐만 아니라 '6위'까지도 포상금을 준다. 지난해에만 세계선수권대회, 월드컵 등 주요 국제 대회에서 성과를 낸 선수들에게 총 1억50500만원의 포상금을 지급했다. 2016년부터 포상금으로 전달된 액수만 12억원에 육박한다. 이번 올림픽에서는 최가온이 3억원, 스노보드 남자 평행대회전 은메달을 획득한 김상겸(하이원)이 2억원, 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 따낸 유승은(성복고)이 1억원을 받게 됐다.
최가온은 '특별 선물'의 주인공도 됐다. 올림픽 공식 타임키퍼 오메가의 시계도 받는다. 오메가는 이번 대회 첫 금메달을 따낸 개인 종목 선수 1명에게 '스피드마스터 38㎜ 올림픽 에디션 타임피스'를 증정하겠다고 밝혔다. 이 제품은 현재 공식 홈페이지에서 950만원에 판매 중이다.
이 뿐만 아니라 올림픽 금메달리스트에게는 정부 포상금 6300만원, 국민체육진흥공단의 경기력 향상 연구 연금도 주어져진다. 최가온은 두둑한 수입을 챙기게 된다. 다만, 연금은 평가 점수에 따라 지급된다. 올림픽 금메달리스트는 월 100만원 또는 일시금 6720만원을 받을 수 있다.
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 3차 시기를 마친 후 눈물을 보이고 있는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/
한편, 생애 첫 올림픽 무대를 밟은 최가온은 눈물의 역전 드라마를 썼다. 그는 결선 1차 시기에서 두 번째 점프 중 크게 넘어졌다. 보드가 슬로프 턱에 걸리면서 넘어졌다. 큰 충격을 받아 최가온은 한동안 일어서지 못했다. 2차 시기를 앞두고는 전광판에 '출전하지 않는다'는 표시가 뜨기도 했다. 최가온은 2차 시기에 출전했지만, 이번에도 넘어졌다. 그는 마지막 3차 시기를 남기고는 결선에 오른 12명 중 11위(10.00점)에 머물러 메달 전망이 어두웠다. 설상가상으로 2차 시기 때 잠시 멈췄던 눈이 3차 시기에 다시 많이 내리기 시작했다. 코스 컨디션이 더 나빠졌기 때문에 1, 2차 시기에서 높은 점수를 받은 선수들이 유리한 상황이었다.
모두가 끝났다고 생각한 순간, 최가온이 높이 날아올랐다. 그는 3차 시기에서 고난도 연기 대신 900도, 720도 회전 등으로 점프를 구성해 깔끔하게 완주에 성공했다. 90.25점을 받아내며 11위에서 1위로 수직 상승했다. 점수를 확인한 최가온은 "엄마"를 부르며 눈물을 흘렸다.
마지막 남은 관문이 있었다. 이 종목 '최강' 클로이 김(미국)의 경기가 남아있던 것이다. 그는 1차에서 88.00점, 2차 시기 완주에 실패했다. 마지막 도전에서 90.25점 이상을 받아야 올림픽 3연패에 성공하는 상황이었다. 하지만 클로이는 결국 3차 시기에서도 도중에 넘어지면서 최가온의 금메달이 확정됐다.
경기 뒤 최가온은 "첫 올림픽 메달이 금메달이라 무척 행복하다. 믿기지 않는다. 한국 선수단 첫 금메달도 영광스럽다"며 "1차 시기 이후 다리에 힘이 들어가지 않아서 못 하겠다는 생각이 들었다. '올림픽 여기서 그만 해야 하나'라고 생각해서 크게 울었다. 하지만 머릿속에서 '할 수 있어. 너는 가야 해' 그런 생각이 들어서 앞으로 나아갈 수 있었다. '내 다리를 믿고 해보자'며 이를 악물었다"며 "다치고서 좀 떨렸는데, 그런데도 잘해서 눈물이 났다. 이 선수 중에 내가 가장 열심히 했다고 자부심이 있었다. (금메달은) 하늘에서 내려주신 거라고 생각한다. 앞으로도 스노보드를 열심히 타서 나 자신을 뛰어넘는 선수가 되고 싶다"고 다짐했다.