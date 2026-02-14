지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 시기 고백..."영원한 벗 되고 싶어"

기사입력 2026-02-14 09:42


지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 시기 고백..."영원한 벗 되고 싶…

지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 시기 고백..."영원한 벗 되고 싶…

[스포츠조선 김준석 기자] 지상렬이 신보람과 결혼 시기 고백한다.

14일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 템플스테이를 찾은 지상렬이 자신의 '죽음'을 마주하는 임종 체험에 나선다.

이날 방송에서는 지상렬이 생과 사를 오간 충격적인 경험담이 공개되며 스튜디오를 충격에 빠뜨린다.

조문을 온 형님 부부는 지상렬의 영정사진 앞에서 "이렇게 가면 너무 불쌍하지 않냐"며 주저앉아 오열하고, 이 모습을 지켜보던 MC 은지원마저 눈시울을 붉혀 현장을 숙연하게 만든다.

죽음을 앞둔 설정 속에서 지상렬은 돌아가신 부모님에 대한 그리움을 폭발시킨다.

그는 "저쪽 세상에 가면 가장 먼저 부모님을 보고 싶다"며 아버지의 유품인 시계를 단 한 번도 빼지 않고 몸에 지니고 다녔던 속사정을 고백한다. 특히 부모님을 다시 만난다면 전하고 싶은 마지막 말을 꺼내던 중, 지상렬은 결국 울컥한 모습을 보여 현장을 먹먹하게 만든다.

이어지는 스님과의 차담에서는 진솔한 고백을 한다. 현재 좋은 인연을 이어가고 있는 16세 연하 신보람과의 관계를 언급하며 "이 사람을 내 옆에서 늘 보고 싶다", "영원한 벗이 되고 싶다"고 전한 것.

특히 적절한 결혼 시기까지 물으며 '50대 새신랑'에 대한 강한 의지를 드러낸다. 과연 지상렬이 올해 드디어 노총각 딱지를 떼고 장가를 갈 수 있을지 기대감이 고조된다.


인생과 죽음, 그리고 사랑을 향한 지상렬의 진솔한 고백은 14일(토) 밤 10시 35분 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

한편 '살림남'은 오는 28일부터 매주 토요일 밤 9시 20분으로 방송 시간을 옮겨 시청자들과 만난다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김남일, 강남 햄버거집 오픈 세 달 만 적자 "하루 30만원 팔려 짜증"

2.

럼블피쉬 최진이, 아들 알고보니 CF·드라마 속 '그 배우'…"제가 매니저입니다"

3.

심현섭, ♥정영림 몰래 사업 준비 "방송으로 생활비 못 벌어, 고정적 수입 위해 결정"

4.

최미나수, '역대급 빌런' 논란 속 사과 "불편함 드렸다면 돌아보겠다"

5.

미용사된 '슈스케2' 김지수, 3월 결혼한다..'절친' 박서준 "내가 더 행복" 청첩장 공개

연예 많이본뉴스
1.

김남일, 강남 햄버거집 오픈 세 달 만 적자 "하루 30만원 팔려 짜증"

2.

럼블피쉬 최진이, 아들 알고보니 CF·드라마 속 '그 배우'…"제가 매니저입니다"

3.

심현섭, ♥정영림 몰래 사업 준비 "방송으로 생활비 못 벌어, 고정적 수입 위해 결정"

4.

최미나수, '역대급 빌런' 논란 속 사과 "불편함 드렸다면 돌아보겠다"

5.

미용사된 '슈스케2' 김지수, 3월 결혼한다..'절친' 박서준 "내가 더 행복" 청첩장 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"조심해, 인생 한방에 끝난다" 예언이 된 조언, '훈련중단→강제귀국' 충격의 롯데 4인방, 징계수위는?

2.

일본까지 인정 또 인정! "뇌진탕 검사"→"불굴의 정신으로 진행" 최가온 금메달 소식에..."완벽했다" 감탄

3.

中 분노 "돈 때문에 중국 온다" 맹비난→美 동참 "배신자, 시민권 포기해라"...1200억 쓸어담고도 '수난시대'

4.

"점수 이게 뭐야!" 막판 대역전극 위한 '韓 피겨 간판'의 도전...차준환, 개인전 프리 19번째 출격[밀라노 LIVE]

5.

맥주 들고 덕아웃 난입? '선 넘었지' 빅리그 구단은 290억 원도 포기하고 방출한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.