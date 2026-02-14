백지영♥정석원, 쇼윈도 부부설 부른 '각방' 고백..."우린 원래 따로 자"

기사입력 2026-02-14 15:53


백지영♥정석원, 쇼윈도 부부설 부른 '각방' 고백..."우린 원래 따로 …

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 백지영과 배우 정석원 부부가 뜻밖의 '각방' 고백으로 시선을 끌었다.

14일 공개된 백지영의 유튜브 채널 영상에서는 두 사람이 단골 식당을 찾아 식사를 즐기는 모습이 담겼다.

이날 정석원은 현재 작품 준비로 벌크업 중이라며 "지금 91kg이다"라고 밝혀 눈길을 모았다. 과거 80kg 초반이던 체중에서 10kg 가까이 늘어난 셈이다.

식사 도중 두 사람은 홍어 삼합을 주문했다. 전라도 출신인 정석원은 "예전엔 못 먹었는데, 성인이 되고 센 척하다가 빠지게 됐다"며 홍어 사랑을 드러냈다. 그는 "이건 강도 10 중에 2~3 정도"라며 여유롭게 먹는 모습을 보였다.

반면 백지영은 홍어 한 점을 겨우 입에 넣은 뒤 특유의 강한 향에 괴로워했다.


백지영♥정석원, 쇼윈도 부부설 부른 '각방' 고백..."우린 원래 따로 …
정석원이 장난스럽게 "뽀뽀 한번 해야지"라고 말하자, 백지영은 "말하지 마라"라며 질색해 웃음을 자아냈다.

이어 제작진이 "오늘 따로 주무시는 거 아니냐"고 묻자, 백지영은 뜻밖의 답을 내놨다. "우리? 원래 따로 자는데"라고 쿨하게 고백해 웃음을 자아냈다.

한편 백지영과 정석원은 2013년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황정음, '쓰레기 나눔' 오보에 쿨한 대처…"어차피 사실 아니라 대응 안 했다"

2.

‘51만 구독자’ 20대 마술사, 가족 다툼 끝 방화 시도…접근금지 조치

3.

“건강 호전됐는데” ‘징기스칸’ 유명 가수, 갑작스러운 사망..향년 75세

4.

노래 전주에 착각, 현관 문 연 시민들..항의 빗발친 윤수일 ‘아파트’ (힛트쏭)

5.

"충주맨 없으면 안 봐"…김선태 퇴사 후 '구독자 2만' 증발

연예 많이본뉴스
1.

황정음, '쓰레기 나눔' 오보에 쿨한 대처…"어차피 사실 아니라 대응 안 했다"

2.

‘51만 구독자’ 20대 마술사, 가족 다툼 끝 방화 시도…접근금지 조치

3.

“건강 호전됐는데” ‘징기스칸’ 유명 가수, 갑작스러운 사망..향년 75세

4.

노래 전주에 착각, 현관 문 연 시민들..항의 빗발친 윤수일 ‘아파트’ (힛트쏭)

5.

"충주맨 없으면 안 봐"…김선태 퇴사 후 '구독자 2만' 증발

스포츠 많이본뉴스
1.

'다리 절단이라니!' 복합 골절, '올림픽 여제' 린지 본 "내일 4차 수술 후 집으로"…병상에서 감사의 첫 육성 공개

2.

"국가대표까지? 놀랍네" 대만도 충격…롯데 불법도박 4인방, 망신도 이런 망신이 없다

3.

도대체 김세민이 누구야...불법 도박도 충격인데, 신인급 선수가 왜 여기에

4.

ML 잠식중인 일본식 6인 로테이션, "올해도 오타니-야마모토-사사키는 1주일 1회 등판" 로버츠[스조산책 MLB]

5.

[공식발표] 울산 웨일즈, 역사적 첫 경기 확정…2026 KBO 퓨처스리그, 3월 20일 개막

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.