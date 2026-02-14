포인트가드 교과서+리그 최고의 야전사령관. 크리스 폴 NBA 21년, 드디어 은퇴결정

기사입력 2026-02-14 15:07


포인트가드 교과서+리그 최고의 야전사령관. 크리스 폴 NBA 21년, 드…

[스포츠조선 류동혁 기자] 결국 최고의 포인트가드는 은퇴를 선언했다.

미국프로농구(NBA)에서 21년 동안 활약한 포인트 가드의 교과서 크리스 폴이 코트를 떠난다. 올해 40세.

크리스 폴은 14일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 공식 은퇴를 선언했다.

폴은 게시물에서 '드디어 이 순간이 왔다. 21년 만에 코트를 떠나려 한다. 이제는 다른 방식으로 다른 사람들을 위해 나설 시간'이라고 했다.

2005년 신인드래프트 전체 4순위로 뉴올리언스 호네츠에 지명된 크리스 폴.

LA 클리퍼스에서 최고의 자리에 올랐고, 휴스턴 로케츠, 오클라호마시티 등을 거치면서 최고의 볼 핸들러로 명성을 떨쳤다.

21년 간 리그를 대표하는 포인트가드였다.

신인왕을 시작으로 NBA 올스타 12차례 선정됐고, 2008년 베이징올림픽, 2012년 런던올림픽에서는 드림팀의 일원으로 금메달을 따내기도 했다.


올 시즌 우여곡절이 많았다. 그의 은퇴 시즌. 사실상 고향 팀이나 다름없는 LA 클리퍼스와 1년 계약을 맺었다.

하지만, 터런 루 감독과 불화설에 휩싸였다. 폴은 여전히 팀을 리드하고 싶어했고, 터런 루 감독을 비롯해 LA 클리퍼스 제임스 하든과 같은 주력 선수는 월권이라고 생각했다.

결국 지난해 12월 2일 마이애미 히트와 원정경기 이후 팀 전력에서 완전히 제외됐다.

폴은 트레이드 시장을 앞두고 토론토 랩터스로 이적했다. 하지만, 토론토 역시 폴을 방출하기로 결장했다. 결국 은퇴 외에는 방법이 없었다.

그는 정규리그 통산 1370경기에 출전, 2만3058득점, 1만2522어시스트를 기록했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황정음, '쓰레기 나눔' 오보에 쿨한 대처…"어차피 사실 아니라 대응 안 했다"

2.

god, 6개월 간 식비 '2억 8천' 폭주...대표 박진영 "그만 좀 먹어"

3.

“건강 호전됐는데” ‘징기스칸’ 유명 가수, 갑작스러운 사망..향년 75세

4.

김선호, 드디어 웃었다…'탈세 의혹' 사과 후 근황, 연극 전석 매진

5.

‘51만 구독자’ 20대 마술사, 가족 다툼 끝 방화 시도…접근금지 조치

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 스토리] 대충격! 한국 '5G'에 굴욕당한 영국 女 컬링 대표팀. '욕설 논란'까지 터졌다. 영국 BBC도 라이브 중계 도중 사과

2.

'다리 절단이라니!' 복합 골절, '올림픽 여제' 린지 본 "내일 4차 수술 후 집으로"…병상에서 감사의 첫 육성 공개

3.

"이민성이 그대로 간다" 2026년 아시안게임 축구 참가 방식 변경? 'U-23 아시안컵 참가팀→AG 직행', 남북전 없을 듯

4.

"국가대표까지? 놀랍네" 대만도 충격…롯데 불법도박 4인방, 망신도 이런 망신이 없다

5.

"커브가 하늘에서 떨어지는 것 같다" 두산 에이스가 더 강해져 돌아왔다, 152km 쾅! [시드니 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 스토리] 대충격! 한국 '5G'에 굴욕당한 영국 女 컬링 대표팀. '욕설 논란'까지 터졌다. 영국 BBC도 라이브 중계 도중 사과

2.

'다리 절단이라니!' 복합 골절, '올림픽 여제' 린지 본 "내일 4차 수술 후 집으로"…병상에서 감사의 첫 육성 공개

3.

"이민성이 그대로 간다" 2026년 아시안게임 축구 참가 방식 변경? 'U-23 아시안컵 참가팀→AG 직행', 남북전 없을 듯

4.

"국가대표까지? 놀랍네" 대만도 충격…롯데 불법도박 4인방, 망신도 이런 망신이 없다

5.

"커브가 하늘에서 떨어지는 것 같다" 두산 에이스가 더 강해져 돌아왔다, 152km 쾅! [시드니 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.