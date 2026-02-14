도대체 김세민이 누구야...불법 도박도 충격인데, 신인급 선수가 왜 여기에

나승엽, 고승민, 김동혁, 김세민 4명의 선수가 현지 사설 게임장 CCTV 화면에 선명히 잡혔고, 선수들 면담을 통한 자체 조사 결과 롯데는 4명의 선수를 귀국시키기로 결정했다. 그리고 그 과정에서 김동혁은 작년 2군 캠프에 왔을 때도 사진이 찍혔던 걸로 알려져 논란이 가라앉지 않고 있다.
이와중에 궁금해지는 것 하나, 김세민이라는 선수는 누구냐는 것이다. 나승엽, 고승민은 1군 주축 선수들이고 김동혁도 지난해 대체 중견수로 인상적인 활약을 펼쳤기에 팬들이 받는 충격은 너무 크다.
더 충격적인 건 신인급 선수가 이 명단에 껴있다는 것이다. 롯데를 잘 아는 팬들이라도 생소할 이름이 김세민이다. 김세민은 강릉고를 졸업하고 2022년 신인드래프트에서 롯데의 3라운드 지명을 받은 유망주. 고교 시절부터 건실한 수비를 자랑하는 유격수로 알려져 있었다. 입단 후 신인 시즌 4경기를 뛰고, 2023년 현역으로 군 복무를 마쳤다.
선수들이 도박 자체가 불법인 나라에서 도박을 한 것도 문제지만, 사실상 신인급 선수가 다음날 훈련을 위해 수면을 취해야 할 새벽 시간에 도박장에 있었다는 자체가 더욱 충격적이다. 항간에 알려진대로 김동혁이 새 손님을 소개하면 스마트폰 경품을 받을 수 있어 후배 중 누구를 데려가야했고, 그게 김세민이 아니냐는 추측도 가능했는데, 확인 결과 그것도 아닌 것으로 알려졌다.
프로야구 선수가 경기력으로 이름을 알리는 게 최선인데, 정말 어처구니 없는 사고로 김세민은 야구팬을 넘어 전국민들에게 먼저 이름을 알리게 됐다. 최악의 상황이다.