“건강 호전됐는데” ‘징기스칸’ 유명 가수, 갑작스러운 사망..향년 75세

기사입력 2026-02-14 13:32


“건강 호전됐는데” ‘징기스칸’ 유명 가수, 갑작스러운 사망..향년 75…
울프강 하이헬 인스타그램

“건강 호전됐는데” ‘징기스칸’ 유명 가수, 갑작스러운 사망..향년 75…
울프강 하이헬 인스타그램

[스포츠조선 박아람 기자] 독일 디스코 그룹 '징기스칸(Dschinghis Khan)'의 보컬이자 창립 멤버 중 한 명인 울프강 하이헬이 별세했다. 향년 75세.12일(현지시간) 독일 매체 '빌드'에 따르면 울프강 하이헬은 지난달 20일 자택에서 갑작스럽게 세상을 떠났다.

울프강 하이헬은 최근 몇 년간 건강 문제를 겪었지만, 상태가 잠시 호전된 직후 갑작스럽게 세상을 떠나 가족과 친구, 동료들에게 큰 충격을 안겼다.

1950년 11월 4일 독일 마이센에서 태어난 울프강 하이헬은 1979년 독일 프로듀서 겸 작곡가 랄프 지겔 이 결성한 '징기스칸'의 원년 멤버로 활동하며 세계적인 명성을 얻었다.

같은 해 유로비전 송 콘테스트(Eurovision Song Contest)에서 '징기스칸' 곡으로 독일을 대표해 4위를 기록했고, 이스라엘 차트에서는 1위에 올랐다. 이

후 그룹의 히트곡으로는 '모스카우(Moskau)', '락킹 선 오브 징키스칸 (Rocking Son of Dschinghis Khan)', '로렐라이 (Loreley)' 등이 있다.

1985년 그룹이 해체되었으나 2005년 재결성되었고, 울프강 하이헬은 2014년 에디나 포프와 헨리에테 스트로벨과 함께 잠시 탈퇴했으나 2018년부터 다양한 편성으로 다시 '징기스칸 이름으로 무대에 섰다.

빌드에 따르면, 울프강 하이헬은 사망 전 보덴호 근처에서 거주했으며, 장례식은 2월 11일 가까운 친구와 가족만 참석한 가운데 치러졌다.

그의 매니지먼트는 SNS을 통해 "'징기스칸'의 칸(Khan)이 천국의 문을 두드리고 들어갔다. 그러나 그는 그의 음악 속에서 계속 살아 있다. 예술적 경력을 넘어, 울프강 하이헬은 헌신적인 자선가이자 존경받는 문화 홍보대사였다"고 애도했다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 시기 고백..."영원한 벗 되고 싶어"

2.

영하 눈축제서 ‘수영복 무대’..아이돌 그룹, 노이즈 마케팅 논란 확산

3.

김수용 “이미 저 세상 갔다”..심정지 직전 전조 증상 직접 고백 (임하룡쇼)

4.

god, 6개월 간 식비 '2억 8천' 폭주...대표 박진영 "그만 좀 먹어"

5.

박나래 빠진 '나혼산', 김시현 셰프가 살렸다...'아기 맹수' 강력한 존재감

연예 많이본뉴스
1.

지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 시기 고백..."영원한 벗 되고 싶어"

2.

영하 눈축제서 ‘수영복 무대’..아이돌 그룹, 노이즈 마케팅 논란 확산

3.

김수용 “이미 저 세상 갔다”..심정지 직전 전조 증상 직접 고백 (임하룡쇼)

4.

god, 6개월 간 식비 '2억 8천' 폭주...대표 박진영 "그만 좀 먹어"

5.

박나래 빠진 '나혼산', 김시현 셰프가 살렸다...'아기 맹수' 강력한 존재감

스포츠 많이본뉴스
1.

"지상파 수백억 1/N 거부" 왜 최가온 금메달 생중계 못 봐, 알고보니 '돈돈돈' 사과는 없다…'보편적 시청권' 거센 후폭풍

2.

[밀라노 스토리] 대충격! 한국 '5G'에 굴욕당한 영국 女 컬링 대표팀. '욕설 논란'까지 터졌다. 영국 BBC도 라이브 중계 도중 사과

3.

"난장판 된 밀라노" '백플립' 세계 1위 美 말리닌 '8위 침몰'→日, 銀-銅 '수확'…'쇼트 5위' 샤이도로프 32년 만의 金, 더 아쉬운 4위 차준환

4.

[밀라노스토리] 추모헬멧 끝내 허용되지 않았다. 우크라이나 사망 추모, 출전금지가 최종결정됐다

5.

"야수 조장 네가 해라" KIA 세대교체 서막인가…퓨처스 폭격기 이제 그만, 야구다운 야구 또 꿈꾼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.