"충주맨 없으면 안 봐"…김선태 퇴사 후 '구독자 2만' 증발

최종수정 2026-02-14 12:48

[스포츠조선 김준석 기자] '충주맨' 김선태 주무관의 사직 이후 충주시 공식 유튜브 채널에 뚜렷한 변화가 감지되고 있다.

김선태의 퇴사 소식이 전해진 직후, 채널 구독자가 하루 만에 약 2만 명 감소한 것으로 나타났다.

김선태가 마지막 인사를 전한 시점을 전후로 충주시 공식 유튜브 채널 '충주시'의 구독 취소가 이어졌다.

당초 100만 구독자 돌파를 눈앞에 두고 97만 명까지 치솟았던 구독자 수는 퇴사 소식 이후 약 95만 명대로 떨어졌다.

일부 시청자들은 "충주맨이 없으면 안 본다", "김선태 개인을 보고 구독했다", "이제 예전 같은 재미는 없을 것 같다"는 반응을 남기며 구독 취소 이유를 밝혔다.

한 공공기관 채널이 특정 인물의 캐릭터에 의해 얼마나 강하게 지탱되고 있었는지를 보여주는 장면이다.

김선태는 충주시청 홍보담당관실 뉴미디어팀 소속으로 활동하며 '충주맨'이라는 캐릭터를 구축했다.

공공기관 유튜브에서는 보기 드문 자조적 유머와 패러디, 솔직한 화법으로 큰 인기를 끌었고, 지자체 홍보의 성공 사례로 전국적인 주목을 받았다.


그의 활약 이후 채널은 빠르게 성장해 90만 구독자를 돌파했고, 100만 돌파도 가시권에 들어왔다.

그러나 김선태의 사직 소식이 알려지면서 분위기는 급변했다. 공직을 내려놓은 이후 그의 향후 행보가 아직 정해지지 않은 가운데, 채널은 곧바로 구독자 이탈이라는 현실적인 후폭풍을 맞았다.

다만 일각에서는 "채널은 개인이 아닌 도시의 것", "이제 새로운 색깔을 보여줄 차례"라는 반응도 나오고 있다. 충주시 유튜브가 '충주맨 이후' 어떤 방향성을 구축할지에 대한 관심도 커지고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

