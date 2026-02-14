'김구라子' 그리, 2억 5천에 산 아파트 '10억' 됐다 "해병대 간부들도 부러워해"

기사입력 2026-02-14 18:13


'김구라子' 그리, 2억 5천에 산 아파트 '10억' 됐다 "해병대 간부…

[스포츠조선 이게은기자] 방송인 김구라 아들이자 가수 그리가 재테크 성공담을 밝혔다.

14일 '그리구라' 채널에는 '필승! 그리 오랜만에 인사드립니다 (+조영구 근황)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김구라는 그리에게 "옛날에 동현이(그리 본명)가 왕십리에 꽂혀서 거기에 집을 사겠다고 했다"라고 말했다. 이에 그리는 "그때는 왕십리라는 동네가 좋아서 그랬다. 하지만 이후 아빠한테 감사하게도 (구리에 집을 사라는) 추천을 받았고, 결과적으로 집값이 올랐다. 당시에는 아빠에게 추천을 받아 뭣도 모르고 구리에 집을 샀다"라고 떠올렸다.


'김구라子' 그리, 2억 5천에 산 아파트 '10억' 됐다 "해병대 간부…
앞서 김구라는 "동현이가 구리에 32평 아파트를 샀다. 이 아파트가 재개발을 하는데 2억 5천 전세를 끼고 (2억 5천을 투자해서) 5억에 샀다. 몇 년 사이에 그게 10억이 됐다"라고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

그리는 당시 김구라가 이 같은 사실을 알려 부대 내에서 난처했다고 밝히기도. 그리는 "저는 큰 부대에 있어서 간부도 100명이 있었다. 신혼인 간부나 30대 초반 분들이 '어떻게 알고 샀냐'라고 엄청 물어봤다. 그래서 '아버지한테 추천받았다'라고 하니까 부러워했고, 다른 병사들도 집값이 올라 좋겠다고 하더라. 상급자가 밥을 사줄 때 '집이 대박 났는데 나한테 얻어먹냐'라며 괜히 한소리 들을 때도 있었다"라고 말해 웃음을 안겼다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영♥정석원, 쇼윈도 부부설 부른 '각방' 고백..."우린 원래 따로 자"

2.

'120만 유튜버', 만취 사고 내고도 "고량주 한 잔뿐" 황당 해명

3.

'둘째 임신' 이승기♥이다인 딸, 1년만 얼굴 공개…"아빠 붕어빵이네"

4.

최다니엘, 日 연예인 ♥여친은 어디에 두고...최강희와 '꿀뚝뚝' 눈빛교환

5.

김경진, ♥전수민 출산 후 네 가족 첫 공개..“2일 내내 고생, 정말 대단해”

연예 많이본뉴스
1.

백지영♥정석원, 쇼윈도 부부설 부른 '각방' 고백..."우린 원래 따로 자"

2.

'120만 유튜버', 만취 사고 내고도 "고량주 한 잔뿐" 황당 해명

3.

'둘째 임신' 이승기♥이다인 딸, 1년만 얼굴 공개…"아빠 붕어빵이네"

4.

최다니엘, 日 연예인 ♥여친은 어디에 두고...최강희와 '꿀뚝뚝' 눈빛교환

5.

김경진, ♥전수민 출산 후 네 가족 첫 공개..“2일 내내 고생, 정말 대단해”

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 울산 웨일즈, 역사적 첫 경기 확정…2026 KBO 퓨처스리그, 3월 20일 개막

2.

포인트가드 교과서+리그 최고의 야전사령관. 크리스 폴 NBA 21년, 드디어 은퇴결정

3.

'52억 필승조급' KIA 이 선수 무조건 살린다…"완벽한 대체자, 가진 공의 힘을 믿는다"

4.

이이지마 사키 16득점. 하나은행, 우리은행 26점 차 완파 단독 1위 탈환

5.

고양 소노 6강 마지막 스퍼트. 현대모비스 완파, 6위 KT와 승차 2게임 바짝 추격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.